A Milli Takımımız EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı, zor ama herkesin yüzünün güldüğü bir süreç yaşandı. Andorra maçından sonra neler düşündünüz milli takımı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok güzel bir milli takım oluştu yanlış anlaşılmasın ama bu milli takım lider olmalı öyle bitirmeliydi. Dolayısıyla 1. Torba mümkün olabilirdi öyle olsaydı rakipler sizinle ilgili başka hesaplar yapmak zorunda kalacaktı ancak Şenol hoca son maçta sonra gruptan lider çıkamadığı için 'ulan' demiştir ama yüzde yüz haklı çünkü biz iş bittikten sonra yorumluyoruz yine de milli takım Andorra ile kedinin fare ile oynadığı gibi oynadı.