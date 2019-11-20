Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural, A Milli Takım'ın başarısından Falcao'ya, Fatih Terim'den Beşiktaş'a kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vural ayrıca Fenerbahçe'nin yapmayı planladığı 3 transferi de resmen duyurdu...
20 Kasım 2019 Çarşamba 11:38
Güncelleme: 20.11.2019 11:43
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Türk futbolunun renkli siması ve tecrübeli teknik direktörü Yılmaz Vural, Skorer'e açıklamalarda bulundu. İşte Vural'ın sorulara verdiği yanıtlar;
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A Milli Takımımız EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı, zor ama herkesin yüzünün güldüğü bir süreç yaşandı. Andorra maçından sonra neler düşündünüz milli takımı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok güzel bir milli takım oluştu yanlış anlaşılmasın ama bu milli takım lider olmalı öyle bitirmeliydi. Dolayısıyla 1. Torba mümkün olabilirdi öyle olsaydı rakipler sizinle ilgili başka hesaplar yapmak zorunda kalacaktı ancak Şenol hoca son maçta sonra gruptan lider çıkamadığı için 'ulan' demiştir ama yüzde yüz haklı çünkü biz iş bittikten sonra yorumluyoruz yine de milli takım Andorra ile kedinin fare ile oynadığı gibi oynadı.
Şenol hocama buradan çok teşekkür ediyorum yalnız Şenol hocanın maçtan sonra verdiği demeçler beni düşündürdü. 'Bir şeyler değişmeli ama bunu tek başıma yapamam' dedi bu ne demek futbolumuzun bu sistemle devam etmeyeceğini belirtti. Şenol hocanın dediklerine dikkat etmemiz lazım.
20 milyon gencimiz var ama ne yazık ki bir sürü yetenek akıp gidiyor. Bugün karar verilsin Türkiye 1 yıl sonra çok başka bir noktaya gelecek potansiyele sahip, Şenol Güneş'e tamamıyla teslim olunmalı daha önce nasıl Fatih Terim'e teslim olunduysa Şenol Güneş'e de teslim olunmalı.
Fatih Terim'e teslimiyet yarar mı zarar mı getirdi?
Herkes kendi becerisi kadar bir şey yapıyor Fatih hocamız da bu kadar yaptı, Türkiye'de bu işi yapma yeterliliği olan arkadaşlarımız var. Fatih Terim bu konuda başarısız oldu ondan sonrakiler de bu işi yapamayacak diye bir kural mı var?