Kaleci Berke Özer’e menisküs ameliyatı

Fenerbahçe, Belçika ekibi Westerlo'da kiralık forma giyen genç kalecisi Berke Özer'in, menisküs nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Berke'nin durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."