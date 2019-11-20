Kaleci Berke Özer’e menisküs ameliyatı
Fenerbahçe, Belçika ekibi Westerlo'da kiralık forma giyen genç kalecisi Berke Özer'in, menisküs nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Berke'nin durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
Fenerbahçe, Belçika ekibi Westerlo'da kiralık forma giyen genç kalecisi Berke Özer'in, menisküs nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Berke'nin durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Kaleci Berke Özer’e menisküs ameliyatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.