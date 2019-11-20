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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Kaleci ’e menisküs ameliyatı

Kaleci Berke Özer’e menisküs ameliyatı

, ekibi Westerlo'da kiralık forma giyen genç kalecisi 'in, menisküs nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Berke'nin durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

, ekibi Westerlo'da kiralık forma giyen genç kalecisi 'in, menisküs nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Berke'nin durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

  1. 20.11.2019
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