Miha Zajc Rusya’ya

Krasnodar bir kez daha Miha Zajc'a talip. Rus basınında yer alan haberlere göre Krasnodar'ın Sloven yıldız için 7 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Fenerbahçe'nin Zajc'ı satarak transfer için kaynak oluşturmak istediği kaydedildi.