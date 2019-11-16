Krasnodar bir kez daha Miha Zajc'a talip. Rus basınında yer alan haberlere göre Krasnodar'ın Sloven yıldız için 7 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
Krasnodar bir kez daha Miha Zajc'a talip. Rus basınında yer alan haberlere göre Krasnodar'ın Sloven yıldız için 7 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Fenerbahçe'nin Zajc'ı satarak transfer için kaynak oluşturmak istediği kaydedildi.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Miha Zajc Rusya’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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