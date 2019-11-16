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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Miha Zajc Rusya’ya

bir kez daha 'a talip. Rus basınında yer alan haberlere göre Krasnodar'ın Sloven yıldız için 7 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

bir kez daha 'a talip. Rus basınında yer alan haberlere göre Krasnodar'ın Sloven yıldız için 7 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. 'nin Zajc'ı satarak transfer için kaynak oluşturmak istediği kaydedildi.

  1. 16.11.2019
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