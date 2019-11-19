Josef'ten flaş açıklama! 'F.Bahçe'ye dönmek istiyorum' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
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Josef'ten flaş açıklama! 'F.Bahçe'ye dönmek istiyorum'

Fenerbahçe'nin 2015/16 sezonunda Sao Paulo'dan kadrosuna kattığı Brezilya'lı futbolcu Josef de Souza 2 sezon oynamasının ardından, Arabistan ekiplerinden Ahli'ye transfer olmuştu. 30 yaşındaki futbolcu Brezilya basınına yaptığı konuşmada eski takımı hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

19 Kasım 2019 Salı 20:57
Josef'ten flaş açıklama! 'F.Bahçe'ye dönmek istiyorum'

Fenerbahçe'nin 2015/16 sezonunda Sao Paulo'dan 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Josef De Souza eski takımı için açıklamalarda bulundu.

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Josef'ten flaş açıklama! 'F.Bahçe'ye dönmek istiyorum'

Brezilya basınına konuşan Josef, "Fenerbahçeli taraftarla ile aramda inanılmaz bir bağ var. Brezilya'da Vasco de Gama gibi çok büyük bir kulüpte oynadım."

Josef'ten flaş açıklama! 'F.Bahçe'ye dönmek istiyorum'

"Fenerbahçe de çok büyük bir kulüptü. 3 yıl geçirdim ve şampiyonluk kazanamadım. Bunu çok istiyorum. Hala beni ne zaman görseler sevgilerini gösteriyorlar."

Josef'ten flaş açıklama! 'F.Bahçe'ye dönmek istiyorum'

"Çünkü, ben onlar için elimden gelenin en iyisini yaptım." dedi.

Josef'ten flaş açıklama! 'F.Bahçe'ye dönmek istiyorum'

Türkiye'de çok iyi günler geçirdiğini söyleyen Josef, "Umarım, bir gün Fenerbahçe'ye geri dönerim. İster futbolcu olarak, ister başka şekilde."

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