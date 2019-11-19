Josef'ten flaş açıklama! 'F.Bahçe'ye dönmek istiyorum'

Fenerbahçe'nin 2015/16 sezonunda Sao Paulo'dan kadrosuna kattığı Brezilya'lı futbolcu Josef de Souza 2 sezon oynamasının ardından, Arabistan ekiplerinden Ahli'ye transfer olmuştu. 30 yaşındaki futbolcu Brezilya basınına yaptığı konuşmada eski takımı hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.
19 Kasım 2019 Salı 20:57
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Fenerbahçe'nin 2015/16 sezonunda Sao Paulo'dan 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Josef De Souza eski takımı için açıklamalarda bulundu.
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Brezilya basınına konuşan Josef, "Fenerbahçeli taraftarla ile aramda inanılmaz bir bağ var. Brezilya'da Vasco de Gama gibi çok büyük bir kulüpte oynadım."
"Fenerbahçe de çok büyük bir kulüptü. 3 yıl geçirdim ve şampiyonluk kazanamadım. Bunu çok istiyorum. Hala beni ne zaman görseler sevgilerini gösteriyorlar."
"Çünkü, ben onlar için elimden gelenin en iyisini yaptım." dedi.
Türkiye'de çok iyi günler geçirdiğini söyleyen Josef, "Umarım, bir gün Fenerbahçe'ye geri dönerim. İster futbolcu olarak, ister başka şekilde."