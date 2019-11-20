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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'‘’ye dönmeyi çok isterim’'

'‘Fenerbahçe’ye dönmeyi çok isterim’'

forması giyen Josef de ’dan mesaj: taraftarıyla aramda inanılmaz bir bağ var. Umarım bir gün tekrar dönerim. Bunu çok istiyorum.

Sarı-lacivertli formayı giydiği 3 sezonun ardından 2018-19'da 'ye transfer olan Josef de , basınına önemli açıklamalar yaptı. taraftarlarıyla arasında inanılmaz bir bağ olduğunu belirten Sambacı, "Brezilya'da Vasco de Gama gibi çok büyük bir kulüpte oynadım. F.Bahçe de çok büyük bir kulüptü. 3 yıl geçirdim ve şampiyonluk kazanamadım. Bunu çok istiyorum. Hala beni ne zaman görseler sevgilerini gösteriyorlar. Çünkü ben onlar için elimden geleni yaptım" dedi. Sambacı, sözlerine şöyle devam etti: "Umarım bir gün Fenerbahçe'ye dönerim. İster futbolcu olarak ister başka şekilde. Fenerbahçe'nin bende çok büyük bir etkisi var. Dönmeyi gerçekten çok isterim."

  1. 20.11.2019
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