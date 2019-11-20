'‘Fenerbahçe’ye dönmeyi çok isterim’'

Sarı-lacivertli formayı giydiği 3 sezonun ardından 2018-19'da Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, Brezilya basınına önemli açıklamalar yaptı. Fenerbahçe taraftarlarıyla arasında inanılmaz bir bağ olduğunu belirten Sambacı, "Brezilya'da Vasco de Gama gibi çok büyük bir kulüpte oynadım. F.Bahçe de çok büyük bir kulüptü. 3 yıl geçirdim ve şampiyonluk kazanamadım. Bunu çok istiyorum. Hala beni ne zaman görseler sevgilerini gösteriyorlar. Çünkü ben onlar için elimden geleni yaptım" dedi. Sambacı, sözlerine şöyle devam etti: "Umarım bir gün Fenerbahçe'ye dönerim. İster futbolcu olarak ister başka şekilde. Fenerbahçe'nin bende çok büyük bir etkisi var. Dönmeyi gerçekten çok isterim."