Fenerbahçe'den Berke Özer açıklaması!
Fenerbahçe Spor Kulübü bu sezon Belçika ekibi Westerlo'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki genç kaleci Berke Özer için resmi siteden geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Fenerbahçe'nin Westerlo'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki genç kaleci Berke Özer için resmi siteden geçmiş olsun mesajı paylaştı.
İşte yapılan o açıklama...
"Bu sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan genç kalecimiz Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir.
Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır.
Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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