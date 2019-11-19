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19 Kasım 2019, Salı
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'den açıklaması!

Fenerbahçe'den Berke Özer açıklaması!

Spor Kulübü bu sezon ekibi Westerlo'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki genç kaleci için resmi siteden geçmiş olsun mesajı paylaştı.

'nin Westerlo'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki genç kaleci için resmi siteden geçmiş olsun mesajı paylaştı.

İşte yapılan o açıklama...

"Bu sezon başında 'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan genç kalecimiz Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir.

Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır.

Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

  1. 19.11.2019
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