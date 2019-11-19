Fenerbahçe'den Berke Özer açıklaması!

Fenerbahçe'nin Westerlo'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki genç kaleci Berke Özer için resmi siteden geçmiş olsun mesajı paylaştı.

İşte yapılan o açıklama...

"Bu sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan genç kalecimiz Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir.



Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır.



Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü"