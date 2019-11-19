Menajeriyle görüşüldü! Fenerbahçe'nin yıldız ismi Galatasaray'a...

Süper Lig'de 12. hafta yaklaşırken ilk yarının bitimine yaklaşık 5 hafta kala kulüpler ara transfer sezonu için kolları şimdiden sıvadı. Özellikle 4 büyük kulüp, temaslarını bu dönem sıklaştırırken birçok oyuncunun ismi farklı kulüplerle anılmaya başlandı. Transfer çalışmalarına erken başlayan ekiplerden biri de son şampiyon Galatasaray. Sarı-kırmızılılar temaslarını hızlandırırken Fenerbahçe'nin yıldız isminin Galatasaray'a geleceği haberi gündeme bomba gibi düştü. İşte o isim.