Menajeriyle görüşüldü! Fenerbahçe'nin yıldız ismi Galatasaray'a... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
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Menajeriyle görüşüldü! Fenerbahçe'nin yıldız ismi Galatasaray'a...

Süper Lig'de 12. hafta yaklaşırken ilk yarının bitimine yaklaşık 5 hafta kala kulüpler ara transfer sezonu için kolları şimdiden sıvadı. Özellikle 4 büyük kulüp, temaslarını bu dönem sıklaştırırken birçok oyuncunun ismi farklı kulüplerle anılmaya başlandı. Transfer çalışmalarına erken başlayan ekiplerden biri de son şampiyon Galatasaray. Sarı-kırmızılılar temaslarını hızlandırırken Fenerbahçe'nin yıldız isminin Galatasaray'a geleceği haberi gündeme bomba gibi düştü. İşte o isim.

19 Kasım 2019 Salı 07:36 Güncelleme: 19.11.2019 09:25
Menajeriyle görüşüldü! Fenerbahçe'nin yıldız ismi Galatasaray'a...

Süper Lig'de 11. hafta itibarıyla milli araya girilmesinin ardından 12. haftada perde Galatasaray, Başakşehir mücadelesiyle başlayacak.

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Menajeriyle görüşüldü! Fenerbahçe'nin yıldız ismi Galatasaray'a...

Süper Lig'de ilk yarının bitimine 6 hafta kala birçok kulüp transfer çalışmalarına da şimdiden hız verdi.

Menajeriyle görüşüldü! Fenerbahçe'nin yıldız ismi Galatasaray'a...

Özellikle 4 büyük kulüpten transfer haberleri gelmeye başladı. Ancak iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray arasında gerçekleşen bir transfer teması bilgisi bu sezon için ilk kez geldi.

Menajeriyle görüşüldü! Fenerbahçe'nin yıldız ismi Galatasaray'a...

Takvim'in haberine göre Mehmet Ekici'nin menajeriyle temasa geçen Galatasaraylı yöneticilerin "Devre arası Fenerbahçe ile bağları koparın, bize gelin" teklifini yaptığı öğrenildi.

Menajeriyle görüşüldü! Fenerbahçe'nin yıldız ismi Galatasaray'a...

Devre arasında kadroda önemli bir revizyona gitmeyi hazırlanan Galatasaray, flaş hamlesini yaptı.

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