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04 Kasım 2019, Pazartesi
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Yakalayınca atacaksın

Yakalayınca atacaksın

'nin kaptanı , yakaladıkları pozisyonları değerlendiremeyince rakibi iştahlandırdıklarını söyledi. futbolcu şöyle konuştu: "Bakıldığında ligin son sırasındaki . Onlar da ligde kalma adına büyük takımlarla oynadıkları maçları hedef görürler kendilerine. Bence maça iyi başladık, pozisyonlar da ürettik. İlk yarıyı 2-0 bitirebilirdik. Bu tip maçlarda yakalandın mı atacaksın. Yoksa rakibin direncini artırırsınız. Yapacak çok fazla bir şey çok, yolumuza devam edeceğiz. değerlendiremedik."

'nin kaptanı , yakaladıkları pozisyonları değerlendiremeyince rakibi iştahlandırdıklarını söyledi. futbolcu şöyle konuştu: "Bakıldığında ligin son sırasındaki . Onlar da ligde kalma adına büyük takımlarla oynadıkları maçları hedef görürler kendilerine. Bence maça iyi başladık, pozisyonlar da ürettik. İlk yarıyı 2-0 bitirebilirdik. Bu tip maçlarda yakalandın mı atacaksın. Yoksa rakibin direncini artırırsınız. Yapacak çok fazla bir şey çok, yolumuza devam edeceğiz. değerlendiremedik."

FENERBAHÇE'YE NASİP OLUYOR
Maçın yıldızı Umut, "Yeni bir başlangıç, yeni bir hocamız var. İlk galibiyetimizi aldık. Çok iyi mücadele ettik, savaştık" dedi. Tecrübeli forvet, golü içinse, "Allah'ıma şükürler olsun, kısmet! Fener'e nasip oluyor gol atmak. Büyük takımlara ayrı motive oluyoruz, bugün bana nasip oldu" diye konuştu.

  1. 4.11.2019
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