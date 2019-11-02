Son yılların en kötü Fenerbahçe'si!

Basketbolda hem Türkiye'de hem de Avrupa'da fırtınalar estiren Fenerbahçe'ye bir hâller oldu. Bu sezonki Nando de Colo ve Derrick Williams gibi sansasyonel transferlere rağmen son olarak Maccabi'ye deplasmanda yenilen Obradovic'in takımı, THY Euroleague'de beş haftada dördüncü mağlubiyetini alıp şok bir başlangıç yapmıştı. F.Bahçe 4 mağlubiyeti geçen sezon ancak 25 haftada almıştı.

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR!

Geçen yıl normal sezonu lider olarak tamamlayan sarı-lacivertli ekip, son 1.5 dakikaya 7 sayı önde girdiği maçta Zalgiris Kaunas'a 79-76 mağlup oldu.

ZİRVEDEN 17.'LİĞE

Taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan temsilcimiz, alışık olmadığımız biçimde 6 maçta 5 mağlubiyet alarak haftayı 17. sırada kapadı.

PROBLEM NEREDE?

Kötü durum için kadro yapısından, fikstür zorluğuna kadar birçok sebep ileri sürülse de Obradovic "Sorumluluk benim" diyor. İyi oynamadıklarını ifade eden Sırp antrenör "Çıkış yolu basit. Çok çalışmaya, birlikte kalmaya, durumu değiştirmeye hazır mıyız onu görmeye çalışacağız. Yedi sene boyunca görevimde böyle bir şey yaşamadım. Oyuncularımızın kendi seviyelerinde olmadığı da ortada. Mantıken bakınca bunun koçun işi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla onları daha iyiye götürmek benim işim. Onlara güvenmeye devam edeceğim" demişti.