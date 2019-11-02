Fenerbahçe'den kiralıklara yakın takip
Sarı-lacivertli kulübün eski idari menajeri Onur Başar, kiralık isimleri takip ederek, teknik heyete rapor sunuyor. Ersun Yanal ve ekibi de son değerlendirmeleri yapıyor.
Sarı-lacivertli kulübün eski idari menajeri Onur Başar, kiralık isimleri takip ederek, teknik heyete rapor sunuyor. Ersun Yanal ve ekibi de son değerlendirmeleri yapıyor. Peki Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği oyuncular bu haftayı nasıl geçirdi?
BARIŞ ALICI
Ç.Rize): Çankırı ile oynanan kupa maçında 2 gol, 1 asist ile oynadı.
OĞUZ KAAN GÜÇTEKIN
(Ç.Rize): 90 dakika sahada kaldı, 1 asist yaptı.
ALLAHYAR SAYYADMANESH
İstanbul): Kupadaki Tepecik maçında 120 dakika oynadı, 1 gol kaydetti.
CEBRAİL AKBULUT
(BB
Erzurum): Bodrumspor mücadelesinde 90 dakika oynadı.
MICHAEL FREY
(Nürnberg): Almanya Kupası'nda 120 dakika sahada kaldı. Hem uzatmalara taşıyan golü attı, hem de penaltıdan ağları sarstı.
GENÇ İREM'İN YÜZÜ GÜLDÜ
Mersin'de kanser hastası 22 yaşnıdaki İrem Ayyüce Çınar'ın hayali gerçek oldu. Tarsus İY-Fenerbahçe kupa maçının ardından genç İrem, sarılacivertli futbolcularda bir araya geldi. Mutluluktan ağlayan İrem "Bu istediğimi kabul eden Fenerbahçe Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Hayatımın en mutlu günü. Bana büyük moral oldu" ifadelerini kullandı.
- 2.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Fenerbahçe'den kiralıklara yakın takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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