'Yine kendimize gol attık'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Tarsus İdman Yurdu maçı sonrası yaptığı açıklamasında ”Yine bireysel bir hatadan gol yedik. Bu durumu bir türlü çözemedik” dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Tarsus maçı sonrası net ifadeler kullandı. Bu sezonun dikkat edilmesi gereken tarafının yedikleri goller olduğunu belirten Yanal, "Yine kendimize gol attık. Bireysel hatadan dolayı gol yediğimiz bir maçtı. Bu durumu bir türlü çözemedik" diye konuştu. Yanal, sözlerine şöyle devam etti: "Hedefimizde tabii ki Türkiye Kupası var. Fenerbahçe için sırada bu saatten sonra hedeflerini gerçekleştirmek var. Taraftarlarımızla, camiamızla omuz omuza olup, yolumuza devam edeceğiz. Fenerbahçe olduğu her kulvarda iddialıdır. Fenerbahçe'nin genetiği böyle. Ben futbolcularımızın kazanma hırsından ve mücadelesinden memnunum."
DOSTLUK YEMEĞİ
Tarsus İdmanyurdu Başkanı ve yöneticiler, dünkü maç öncesi Fenerbahçeli idarecileri yemekte ağırladı. Sarılacivertli yöneticilerden Mustafa Kemal Danabaş ile idari menajer Volkan Ballı yemeğe katıldı. Yemekte Danabaş, Tarsus Başkanı Mustafa Şendağ'a forma hediye etti.
YILDIZLAR İSTANBUL'DA
Fenerbahçe, kupadaki ilk sınavına önemli eksiklerle çıktı. Kaptan Emre ile Hasan Ali, Moses, Gustavo İstanbul'da bırakılırken, hasta olan kaleci Harun Tekin, sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ve Max Kruse, karşılaşma kadrosuna alınmadı.
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