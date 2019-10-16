Fenerbahçe'den Adil Rami kararı! 'Artık yeter'
Fenerbahçe'de Denizlispor ile oynanacak maçın hazırlıkları sürerken Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile ilgili olarak teknik heyet yeni bir karar aldı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'nin transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Adil Rami ile ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı...
Fenerbahçe'de sadece tek maçta Alanya'ya karşı sahada 45 dakika kalan ve performansı eleştirilen Adil Rami gaza basmıştı. Günde çift idman yapan oyuncunun verileri teknik heyeti sevindirdi. Fransız yıldıza, "Bu kadar yüklenme yeter. Normal çalışmalara dön" uyarısı geldi. Rami yeni program dahilinde çalışmalarını sürdürecek.
Adil Rami, Fenerbahçe'nin 8.hafta Denizlispor ile karşılaşacağı maçta Zanka'nın partneri olabilir. Ersun Yanal, Rami ve Serdar Aziz ikilisinden birini bu maçta sahaya sürecek.
- 16.10.2019
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Sörloth’tan hayat öpücüğü
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tutkun61 Aferin oğlum
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Kayserispor'da idman yok
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bunlar iyi günleriniz GS a 10 milyon fiyat çekmiştiniz sonra FB ye peşkeş çektiğiniz Denizden gelen parayla yada koç abinizin yardımıyla halledersiniz.
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan önemli açıklamalar
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Pençe BESIKTAS’i BATIRDIN, yok öyle kaçip gitmek
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