Fenerbahçe'den Adil Rami kararı! 'Artık yeter' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den Adil Rami kararı! 'Artık yeter'

'den kararı! 'Artık yeter'

Fenerbahçe'den Adil Rami kararı! 'Artık yeter'

'de Denizlispor ile oynanacak maçın hazırlıkları sürerken Fransız savunma oyuncusu ile ilgili olarak teknik heyet yeni bir karar aldı. İşte ayrıntılar...

'nin transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı ile ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı...

Fenerbahçe'de sadece tek maçta Alanya'ya karşı sahada 45 dakika kalan ve performansı eleştirilen Adil Rami gaza basmıştı. Günde çift idman yapan oyuncunun verileri teknik heyeti sevindirdi. Fransız yıldıza, "Bu kadar yüklenme yeter. Normal çalışmalara dön" uyarısı geldi. Rami yeni program dahilinde çalışmalarını sürdürecek.

Adil Rami, Fenerbahçe'nin 8.hafta Denizlispor ile karşılaşacağı maçta Zanka'nın partneri olabilir. , Rami ve ikilisinden birini bu maçta sahaya sürecek.

Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi

  1. 16.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den Adil Rami kararı! 'Artık yeter' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN