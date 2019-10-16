Merih Demiral'ın yeni bonservis bedeli dudak uçuklattı! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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Merih Demiral'ın yeni bonservis bedeli dudak uçuklattı!

Merih Demiral performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor. A Milli Takımımızın oynadığı son iki maç olan Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarında gösterdiği performansla yeniden gündem olan Merih'in, bu günlere gelişi de hiç kolay olmadı. İşte Merih Demiral'ın hikayesi ve yeni bonservis bedeli...

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:05
Merih Demiral'ın yeni bonservis bedeli dudak uçuklattı!

Ülkemizde ve Avrupa'da Merih Demiral fırtınası esmeye devam ediyor...

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Merih Demiral'ın yeni bonservis bedeli dudak uçuklattı!

Juventus forması giyen milli futbolcumuz, Arnavutluk ve Fransa maçlarında gösterdiği performansla takdir topladı.

Merih Demiral'ın yeni bonservis bedeli dudak uçuklattı!

Merih Demiral'ın bu günlere gelişi de hiç kolay olmadı...

Merih Demiral'ın yeni bonservis bedeli dudak uçuklattı!

2013 yılında kapısından girdiği Fenerbahçe'den 2016 yılında ayrılan Merih, Portekizin yolunu tutmuştu.

Merih Demiral'ın yeni bonservis bedeli dudak uçuklattı!

Alcanenense ve Sporting Lizbon B takımı arasında iki yıl boyunca mekik dokuyan Merih, sonunda Sporting'in A takımına yükseldi.

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