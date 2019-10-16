Merih Demiral'ın yeni bonservis bedeli dudak uçuklattı!

Merih Demiral performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor. A Milli Takımımızın oynadığı son iki maç olan Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarında gösterdiği performansla yeniden gündem olan Merih'in, bu günlere gelişi de hiç kolay olmadı. İşte Merih Demiral'ın hikayesi ve yeni bonservis bedeli...