Merih Demiral'ın yeni bonservis bedeli dudak uçuklattı!
Merih Demiral performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor. A Milli Takımımızın oynadığı son iki maç olan Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarında gösterdiği performansla yeniden gündem olan Merih'in, bu günlere gelişi de hiç kolay olmadı. İşte Merih Demiral'ın hikayesi ve yeni bonservis bedeli...
16 Ekim 2019 Çarşamba 11:05
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Ülkemizde ve Avrupa'da Merih Demiral fırtınası esmeye devam ediyor...
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Juventus forması giyen milli futbolcumuz, Arnavutluk ve Fransa maçlarında gösterdiği performansla takdir topladı.
Merih Demiral'ın bu günlere gelişi de hiç kolay olmadı...
2013 yılında kapısından girdiği Fenerbahçe'den 2016 yılında ayrılan Merih, Portekizin yolunu tutmuştu.
Alcanenense ve SportingLizbon B takımı arasında iki yıl boyunca mekik dokuyan Merih, sonunda Sporting'in A takımına yükseldi.