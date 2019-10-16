Vedat Muriç'e sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kasası dolacak

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran ve şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü için üç dünya devinin resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenilirken, Muriç'in transfer bedeli de belli oldu...

16 Ekim 2019 Çarşamba 09:54 Güncelleme: 16.10.2019 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





