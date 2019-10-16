Vedat Muriç'e sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kasası dolacak - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Vedat Muriç'e sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kasası dolacak

Vedat Muriç'e sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kasası dolacak

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran ve şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü için üç dünya devinin resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenilirken, Muriç'in transfer bedeli de belli oldu...
16 Ekim 2019 Çarşamba 09:54 Güncelleme: 16.10.2019 09:59
Vedat Muriç'e sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kasası dolacak

Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Vedat Muriç'e sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kasası dolacak

Sarı-lacivertlilerin transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile uzun uğraşlar verdiği ve mutlu sona ulaştığı Kosovalı golcü, bu sezon hem Fenerbahçe formasıyla hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Vedat Muriç'e sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kasası dolacak

Adı Atletico Madrid ve Manchester United gibi devlerle anılan Muriç, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta 3 gol ve 1 asist üretti.

Vedat Muriç'e sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kasası dolacak

Muriç Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynadığı Çekya ve İngiltere maçlarındaki 2 gol ve 2 asistlik performansının ardından Karadağ ağlarını da sarsmayı başardı.

Vedat Muriç'e sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kasası dolacak

Muriç'i yakından takip eden kulüplerden olan Manchester United, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 6. haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçına scout ekibinden Krsto Kilibarda'yı göndermişti.

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