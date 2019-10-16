Vedat Muriç'e sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kasası dolacak

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran ve şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü için üç dünya devinin resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenilirken, Muriç'in transfer bedeli de belli oldu...
16 Ekim 2019 Çarşamba 09:54
Güncelleme: 16.10.2019 09:59
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Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı-lacivertlilerin transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile uzun uğraşlar verdiği ve mutlu sona ulaştığı Kosovalı golcü, bu sezon hem Fenerbahçe formasıyla hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Adı AtleticoMadrid ve ManchesterUnited gibi devlerle anılan Muriç, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta 3 gol ve 1 asist üretti.
MuriçKosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynadığı Çekya ve İngiltere maçlarındaki 2 gol ve 2 asistlik performansının ardından Karadağ ağlarını da sarsmayı başardı.
Muriç'i yakından takip eden kulüplerden olan ManchesterUnited, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 6. haftasında oynadığı AytemizAlanyaspor maçına scout ekibinden KrstoKilibarda'yı göndermişti.