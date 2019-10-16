Fenerbahçe aradığı sol beki buldu!

Geçtiğimiz yıl kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe Süper Lig'e bomba gibi başladı. Fakat sakatlıkların artması sonucu sarı-lacivertliler kötü bir gidiş sergiledi. 7 haftada 3 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet alan Kanarya 11 puanla ligin 5'inci sırasında yer alıyor. Fenerbahçe'de bu gelişmelerin ardından sol bek alarmı verildi. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe milli arada sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

16 Ekim 2019 Çarşamba 09:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





