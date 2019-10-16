Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe aradığı sol beki buldu!

Geçtiğimiz yıl kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe Süper Lig'e bomba gibi başladı. Fakat sakatlıkların artması sonucu sarı-lacivertliler kötü bir gidiş sergiledi. 7 haftada 3 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet alan Kanarya 11 puanla ligin 5'inci sırasında yer alıyor. Fenerbahçe'de bu gelişmelerin ardından sol bek alarmı verildi. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe milli arada sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
16 Ekim 2019 Çarşamba 09:17
Fenerbahçe aradığı sol beki buldu!

Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerde sol bek mevkisinde ilk 7 haftada sıkıntı yaşadı..

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Fenerbahçe aradığı sol beki buldu!

Hasan Ali Kaldırım'ın sezon başı hazırlık kapsamı dolayısı ile Bayern Münih'le yaptığı maçta sakatlanmasından sonra takımda sol bek kalmadı..

Fenerbahçe aradığı sol beki buldu!

Teknik direktör Ersun Yanal o bölgede Nabil Dirar'ı kullandı. Hasan Ali Kaldırım'ın dönüşünü bekleyen sarı-lacivertli kurmaylar, Nabil Dirar'ın sakatlık haberi ile sarsıldı..

Fenerbahçe aradığı sol beki buldu!

Faslı futbolcunun fıtık problemi olduğu ve son maçlarda iğne ile sahaya çıktığının açıklanmasının ardından Dirar milli arada ameliyat edildi.

Fenerbahçe aradığı sol beki buldu!

Fenerbahçe'de bu gelişmelerin yaşanması ocak ayında takıma yeni bir sol bekin katılması gerektiği fikrini yeniden gündeme getirdi.

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