Fenerbahçe Mesut Özil bombasını patlatıyor! Verdiği söz ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de Mesut Özil bombası patlayacak. Sezon başında kadrosuna birçok yıldız ismi katan sarı-lacivertlilerde Ocak ayında Mesut Özil'in kadroya katılması için çalışmalar sürüyor. Arsenal'de forma şansı bulamayan Mesut ile ilgili gerçek ise ortaya çıktı. İşte Mesut'un Fenerbahçe sözü...

16 Ekim 2019 Çarşamba 08:32 Güncelleme: 16.10.2019 08:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





