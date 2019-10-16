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Fenerbahçe Mesut Özil bombasını patlatıyor! Verdiği söz ortaya çıktı
Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de Mesut Özil bombası patlayacak. Sezon başında kadrosuna birçok yıldız ismi katan sarı-lacivertlilerde Ocak ayında Mesut Özil'in kadroya katılması için çalışmalar sürüyor. Arsenal'de forma şansı bulamayan Mesut ile ilgili gerçek ise ortaya çıktı. İşte Mesut'un Fenerbahçe sözü...
16 Ekim 2019 Çarşamba 08:32 Güncelleme: 16.10.2019 08:32
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Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve sportif direktör Comolli'nin de görüşmelerini aralıksız sürdürdüğü Mesut Özil, Fenerbahçe'ye adım adım yaklaşıyor.
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