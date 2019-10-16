Fenerbahçe Mesut Özil bombasını patlatıyor! Verdiği söz ortaya çıktı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe Mesut Özil bombasını patlatıyor! Verdiği söz ortaya çıktı

Fenerbahçe Mesut Özil bombasını patlatıyor! Verdiği söz ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de Mesut Özil bombası patlayacak. Sezon başında kadrosuna birçok yıldız ismi katan sarı-lacivertlilerde Ocak ayında Mesut Özil'in kadroya katılması için çalışmalar sürüyor. Arsenal'de forma şansı bulamayan Mesut ile ilgili gerçek ise ortaya çıktı. İşte Mesut'un Fenerbahçe sözü...
16 Ekim 2019 Çarşamba 08:32 Güncelleme: 16.10.2019 08:32
Fenerbahçe Mesut Özil bombasını patlatıyor! Verdiği söz ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Mesut Özil hayali gerçeğe dönüşüyor. Yıldız futbolcunun ismi uzun süredir sarı-lacivertli takımla anılıyordu.

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Fenerbahçe Mesut Özil bombasını patlatıyor! Verdiği söz ortaya çıktı

Fenerbahçeli olduğu bilinen Mesut Özil'in, yaz transfer döneminde çubuklu formayı giyeceği iddia edilmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe Mesut Özil bombasını patlatıyor! Verdiği söz ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında bu transfer için 'ilerleyen yıllarda neden olmasın' demişti...

Fenerbahçe Mesut Özil bombasını patlatıyor! Verdiği söz ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve sportif direktör Comolli'nin de görüşmelerini aralıksız sürdürdüğü Mesut Özil, Fenerbahçe'ye adım adım yaklaşıyor.

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Fenerbahçe Mesut Özil bombasını patlatıyor! Verdiği söz ortaya çıktı

EŞİ İKNA OLMUŞTU

Fenerbahçe'ye muhtemel transferi için Mesut'un, eşi Amine Gülşe'yi ikna ettiği ifade edilirken sportif direktör Comolli'nin Arsenal'le bazı pürüzleri gidermeye çalıştığı belirtilmişti.

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