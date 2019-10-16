Giuliano Terraneo Fenerbahçe'yi yakıp gitti! Çıldırtan detay... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Giuliano Terraneo Fenerbahçe'yi yakıp gitti! Çıldırtan detay...

Giuliano Terraneo Fenerbahçe'yi yakıp gitti! Çıldırtan detay...

Fenerbahçe'de "Futbolun tek patronu" olarak göreve getirilen İtalyan Sportif Direktör Giuliano Terraneo'nun pişmanlıkları bitmek bilmiyor. 2015-16 sezonu başında Giuliano Terraneo'yu sportif direktörlüğe getiren sarı-lacivertli kulüp, yeniden yapılanma başlatmıştı. O dönemin sancılarını halen çeken F.Bahçe'de yapılan yanlış hamleler taraftarı adeta çıldırttı. İşte o detaylar...
16 Ekim 2019 Çarşamba 08:09 Güncelleme: 16.10.2019 08:09
Giuliano Terraneo Fenerbahçe'yi yakıp gitti! Çıldırtan detay...

Fenerbahçe'den Giuliano Terraneo geçti. 2015-16 sezonunda Aziz Yıldırım'ın, "futbolun tek patronu" olarak takımın başına getirdiği İtalyan sezonu tamamlayamamıştı.

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Giuliano Terraneo Fenerbahçe'yi yakıp gitti! Çıldırtan detay...

Aziz Yıldırım'a "tesislere gelmemesini" söylemesi ipini çekmişti. Yüksek tazminatlar alıp gönderildi.

Giuliano Terraneo Fenerbahçe'yi yakıp gitti! Çıldırtan detay...

İki taraf arasında yapılan gizlilik anlaşmaları yüzünden hep sustu. Ali Koç yönetimi, Terraneo'nun tazminatının ödemesini bitirdi.

Giuliano Terraneo Fenerbahçe'yi yakıp gitti! Çıldırtan detay...

"KANTE'Yİ ALACAKTIM" DEMİŞTİ

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Terreneo, Fenerbahçe'ye Kante'yi alacağını fakat başka bir oyuncunun alındığını söylemişti. İşte o açıklamalar:

Giuliano Terraneo Fenerbahçe'yi yakıp gitti! Çıldırtan detay...

Fenerbahçe'ye aldığım; Josef (8 milyon euro-12 milyon euro), Kjaer (7.65 milyon euro-12.5 milyon euro) ve Nani'den (6 milyon euro- 8 milyon euro) takım toplamda 7 milyon Euro kar etti.

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