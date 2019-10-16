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Giuliano Terraneo Fenerbahçe'yi yakıp gitti! Çıldırtan detay...
Fenerbahçe'de "Futbolun tek patronu" olarak göreve getirilen İtalyan Sportif Direktör Giuliano Terraneo'nun pişmanlıkları bitmek bilmiyor. 2015-16 sezonu başında Giuliano Terraneo'yu sportif direktörlüğe getiren sarı-lacivertli kulüp, yeniden yapılanma başlatmıştı. O dönemin sancılarını halen çeken F.Bahçe'de yapılan yanlış hamleler taraftarı adeta çıldırttı. İşte o detaylar...
16 Ekim 2019 Çarşamba 08:09 Güncelleme: 16.10.2019 08:09
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Fenerbahçe'ye aldığım; Josef (8 milyon euro-12 milyon euro), Kjaer (7.65 milyon euro-12.5 milyon euro) ve Nani'den (6 milyon euro- 8 milyon euro) takım toplamda 7 milyon Euro kar etti.
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