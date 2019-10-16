Giuliano Terraneo Fenerbahçe'yi yakıp gitti! Çıldırtan detay...

Fenerbahçe'ye aldığım; Josef (8 milyon euro-12 milyon euro), Kjaer (7.65 milyon euro-12.5 milyon euro) ve Nani'den (6 milyon euro- 8 milyon euro) takım toplamda 7 milyon Euro kar etti.

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