Fenerbahçe 1 yıldır izlediği yıldıza imza attırıyor!

Sezona sil baştan bir kadro ile mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ve Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin beraber yürüttüğü operasyonda 1 yıldır Fenerbahçeli kurmayların göz hapsinde olan yıldız devre arasında Kanarya olacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

16 Ekim 2019 Çarşamba 07:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





