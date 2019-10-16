Fenerbahçe 1 yıldır izlediği yıldıza imza attırıyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe 1 yıldır izlediği yıldıza imza attırıyor!

Sezona sil baştan bir kadro ile mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ve Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin beraber yürüttüğü operasyonda 1 yıldır Fenerbahçeli kurmayların göz hapsinde olan yıldız devre arasında Kanarya olacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
16 Ekim 2019 Çarşamba 07:37
Fenerbahçe 1 yıldır izlediği yıldıza imza attırıyor!

Bir yandan lige konsantre olan Fenerbahçe, diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

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Fenerbahçe 1 yıldır izlediği yıldıza imza attırıyor!

Süper Lig'e farklı Gaziantep FK. galibiyeti ile fırtına gibi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, talihsiz sakatlıklar sonrası beklemediği puan kayıpları yaşamıştı.

Fenerbahçe 1 yıldır izlediği yıldıza imza attırıyor!

Bu sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen Fenerbahçeli kurmaylar ocak ayı transfer sezonu için işi sıkı tutuyor.

Fenerbahçe 1 yıldır izlediği yıldıza imza attırıyor!

Derin ve alternatifli bir kadro için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde transfer operasyonu başladı.

Fenerbahçe 1 yıldır izlediği yıldıza imza attırıyor!

Şampiyonluk için sezonun ikinci yarısında alınacak seri galibiyetlerinin öneminin farkında olan teknik direktör Ersun Yanal yönetime transfer isteğini iletti.

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