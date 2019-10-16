Fenerbahçe 1 yıldır izlediği yıldıza imza attırıyor!
Sezona sil baştan bir kadro ile mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ve Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin beraber yürüttüğü operasyonda 1 yıldır Fenerbahçeli kurmayların göz hapsinde olan yıldız devre arasında Kanarya olacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
16 Ekim 2019 Çarşamba 07:37
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Biryandan lige konsantre olan Fenerbahçe, diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
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Süper Lig'e farklı Gaziantep FK. galibiyeti ile fırtına gibi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, talihsiz sakatlıklar sonrası beklemediği puan kayıpları yaşamıştı.
Bu sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen Fenerbahçeli kurmaylar ocak ayı transfer sezonu için işi sıkı tutuyor.
Derin ve alternatifli bir kadro için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde transfer operasyonu başladı.
Şampiyonluk için sezonun ikinci yarısında alınacak seri galibiyetlerinin öneminin farkında olan teknik direktör Ersun Yanal yönetime transfer isteğini iletti.