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11 Ekim 2019, Cuma
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Kruse'den 'a Türkçe destek!

Kruse'den Milli Takım'a Türkçe destek!

’ın isteği üzerine futbolcular milli takımda bulunan 3 Fenerbahçeli ile telefon üzerinden görüntülü görüştü. Hem duygusal hem de eğlenceli anlar yaşandı. Türkçe öğrenen de yapılan tezahüratlara katıldı...

A 'ın Arnavutluk ve ile oynayacağı Euro 2020 eleme maçları öncesinde F.Bahçe teknik direktörü ve futbolculardan ilginç bir sürpriz geldi. Yanal'ın talebi üzerine Fenerbahçeli futbolcular milli takım futbolcuları ile telefon üzerinden görüntülü konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU'NU ARADILAR
Emre Belözüoğlu'nun telefonu üzerinden yapılan görüntülü aramada, Fenerbahçeli futbolcular Deniz Türüç ve 'a da desteklerini ilettiler. Son derece eğlenceli dakikalar da yaşandı.

MAX KRUSE'DEN TÜRKÇE DESTEK
Futbolcular zaman zaman tezahüratlarla takım arkadaşlarına destek verirken, Takvim'in haberine göre yeni Türkçe öğrenen de bu anlara iştirak etti. Kruse'nin 'haydi bastır' şeklindeki sözleri herkesi güldürdü.

  1. 11.10.2019
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