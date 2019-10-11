Kruse'den Milli Takım'a Türkçe destek!
Ersun Yanal’ın isteği üzerine futbolcular milli takımda bulunan 3 Fenerbahçeli ile telefon üzerinden görüntülü görüştü. Hem duygusal hem de eğlenceli anlar yaşandı. Türkçe öğrenen Max Kruse de yapılan tezahüratlara katıldı...
A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı Euro 2020 eleme maçları öncesinde F.Bahçe teknik direktörü Ersun Yanal ve futbolculardan ilginç bir sürpriz geldi. Yanal'ın talebi üzerine Fenerbahçeli futbolcular milli takım futbolcuları ile telefon üzerinden görüntülü konuştu.
EMRE BELÖZOĞLU'NU ARADILAR
Emre Belözüoğlu'nun telefonu üzerinden yapılan görüntülü aramada, Fenerbahçeli futbolcular Deniz Türüç ve Ozan Tufan'a da desteklerini ilettiler. Son derece eğlenceli dakikalar da yaşandı.
MAX KRUSE'DEN TÜRKÇE DESTEK
Futbolcular zaman zaman tezahüratlarla takım arkadaşlarına destek verirken, Takvim'in haberine göre yeni Türkçe öğrenen Max Kruse de bu anlara iştirak etti. Kruse'nin 'haydi bastır' şeklindeki sözleri herkesi güldürdü.
- 11.10.2019
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Fenerbahçe'de Max Kruse antrenmanda adeta çıldırdı!
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Yorum
salih kazmanın teki hiç bir şutu kaleyi bulmuyor çok zayıf cılız şutları var
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‘Teröre boyun eğmeyeceğiz’
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Yorum
YAŞASIN TÜRKİYEM BİZ TÜRKİYE YİZ BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ. HER ŞEY VATAN İÇİN, HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN
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Kapı ‘En iyi 60’ta!
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Yorum
BULUN SUAT,BÜLENT,TANJULARI KOYUN GS TAKIMINA NEDEN GS TAKIMININ İÇİNDE VE SAHADA DEĞİL BU PIRIL PIRIL GENÇ FUTBOLCULAR. NEDEN GS TAKIMINDA BİR TANE TÜRK OYNAMIYOR..
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