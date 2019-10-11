Kruse'den Milli Takım'a Türkçe destek!

A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı Euro 2020 eleme maçları öncesinde F.Bahçe teknik direktörü Ersun Yanal ve futbolculardan ilginç bir sürpriz geldi. Yanal'ın talebi üzerine Fenerbahçeli futbolcular milli takım futbolcuları ile telefon üzerinden görüntülü konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU'NU ARADILAR

Emre Belözüoğlu'nun telefonu üzerinden yapılan görüntülü aramada, Fenerbahçeli futbolcular Deniz Türüç ve Ozan Tufan'a da desteklerini ilettiler. Son derece eğlenceli dakikalar da yaşandı.

MAX KRUSE'DEN TÜRKÇE DESTEK

Futbolcular zaman zaman tezahüratlarla takım arkadaşlarına destek verirken, Takvim'in haberine göre yeni Türkçe öğrenen Max Kruse de bu anlara iştirak etti. Kruse'nin 'haydi bastır' şeklindeki sözleri herkesi güldürdü.