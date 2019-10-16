Fenerbahçeli Adil Rami'den asker selamı hamlesi
A Milli Futbol Takımımızın Arnavutluk ve Fransa maçlarında attığı gollerden sonra Mehmetçik'e selam göndermesi Avrupa'da yankı uyandırmıştı. Kariyerini yurtdışında sürdüren milli futbolcularımız hakkında küstahça yorumlar yapılırken Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Adil Rami'den flaş bir asker selamı hamlesi geldi.
Tüm Avrupa A Milli Futbol Takımımızın gol sevinçlerinin ardından yaptığı asker selamını konuşurken Fenerbahçeli Adil Rami'den de flaş bir hamle geldi.
Sarı lacivertli futbolcu transferin açıklandığı gün Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda çektirdiği fotoğraflar arasında asker selamlı olan pozunu instagram hesabının profil fotoğrafı yaptı.
Bu hareket taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.
Rami bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 1 maça çıktı ve 45 dakika süre alabildi.
- 16.10.2019
- Güncelleme: 16.10.2019 22:51
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Toplam 1
Yorum
okuyucu Goran Pandev oyuncu olsaydı Türkiyede bir cok klup alırdı !! Genoa Menejer Teknik hocası kendini kovdurmaya calışıyor anladığım 5 haftadır !
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Toplam 1
Yorum
Sulocan Acaba bu konuda takımın teknik direktörü Mustafa Denizli ne yapacak. Federasyona karşımı gelecek yoksa takımı bırakacakmı...
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Soccer Physics
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Yorum
emir oyun çok güzel
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