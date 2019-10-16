Fenerbahçeli Adil Rami'den asker selamı hamlesi

Tüm Avrupa A Milli Futbol Takımımızın gol sevinçlerinin ardından yaptığı asker selamını konuşurken Fenerbahçeli Adil Rami'den de flaş bir hamle geldi.

Sarı lacivertli futbolcu transferin açıklandığı gün Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda çektirdiği fotoğraflar arasında asker selamlı olan pozunu instagram hesabının profil fotoğrafı yaptı.

Bu hareket taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Rami bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 1 maça çıktı ve 45 dakika süre alabildi.