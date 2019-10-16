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16 Ekim 2019, Çarşamba
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'den asker selamı hamlesi

Fenerbahçeli Adil Rami'den asker selamı hamlesi

A Arnavutluk ve maçlarında attığı gollerden sonra Mehmetçik'e selam göndermesi Avrupa'da yankı uyandırmıştı. Kariyerini yurtdışında sürdüren milli futbolcularımız hakkında küstahça yorumlar yapılırken Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Adil Rami'den flaş bir asker selamı hamlesi geldi.

Tüm Avrupa A gol sevinçlerinin ardından yaptığı asker selamını konuşurken 'den de flaş bir hamle geldi.

Sarı lacivertli futbolcu transferin açıklandığı gün Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda çektirdiği fotoğraflar arasında asker selamlı olan pozunu instagram hesabının profil fotoğrafı yaptı.

Bu hareket taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Rami bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 1 maça çıktı ve 45 dakika süre alabildi.

  1. 16.10.2019
  2. Güncelleme: 16.10.2019 22:51
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