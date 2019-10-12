Fenerbahçe'de Obradovic: Sorumluluk bana ait

THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a yenilerek 2'de sıfır çeken Fenerbahçe Beko'da Obradovic sorumluluğu üzerine aldı: "Çok kötü oynadık. Tüm sorumluluk bende. Güzel olan, daha sezonun başındayız ve önümüzde çok maç var. İnşallah bu şekilde bir tablo olmayacak."