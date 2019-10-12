Fenerbahçe'de Obradovic: Sorumluluk bana ait
THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a yenilerek 2'de sıfır çeken Fenerbahçe Beko'da Obradovic sorumluluğu üzerine aldı: "Çok kötü oynadık. Tüm sorumluluk bende. Güzel olan, daha sezonun başındayız ve önümüzde çok maç var. İnşallah bu şekilde bir tablo olmayacak."
THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a yenilerek 2'de sıfır çeken Fenerbahçe Beko'da Obradovic sorumluluğu üzerine aldı: "Çok kötü oynadık. Tüm sorumluluk bende. Güzel olan, daha sezonun başındayız ve önümüzde çok maç var. İnşallah bu şekilde bir tablo olmayacak."
- 12.10.2019
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
Toplam 1
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
Toplam 1
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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