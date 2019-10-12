Fenerbahçe'de Obradovic: Sorumluluk bana ait - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
12 Ekim 2019, Cumartesi
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'de Obradovic: Sorumluluk bana ait

Fenerbahçe'de Obradovic: Sorumluluk bana ait

'nde Kızılyıldız'a yenilerek 2'de sıfır çeken Beko'da üzerine aldı: "Çok kötü oynadık. Tüm sorumluluk bende. Güzel olan, daha sezonun başındayız ve önümüzde çok maç var. İnşallah bu şekilde bir tablo olmayacak."

'nde Kızılyıldız'a yenilerek 2'de sıfır çeken Beko'da üzerine aldı: "Çok kötü oynadık. Tüm sorumluluk bende. Güzel olan, daha sezonun başındayız ve önümüzde çok maç var. İnşallah bu şekilde bir tablo olmayacak."

  1. 12.10.2019
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