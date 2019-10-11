Değerini 7 kat arttırmıştı... Son dakika Altay Bayındır bombası! Fenerbahçe transfer haberleri

Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de kaleyi devralan ve bir daha bırakmayan 21 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır için son dakika transfer gelişmesi... Geçtiğimiz günlerde gelen güncelleme ile piyasa değeri 600 bin euro'dan 4 milyon euro'ya yükselen başarılı file bekçisi için transfer bombası patlıyor. İşte ayrıntılar...