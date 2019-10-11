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Değerini 7 kat arttırmıştı... Son dakika Altay Bayındır bombası! Fenerbahçe transfer haberleri
Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de kaleyi devralan ve bir daha bırakmayan 21 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır için son dakika transfer gelişmesi... Geçtiğimiz günlerde gelen güncelleme ile piyasa değeri 600 bin euro'dan 4 milyon euro'ya yükselen başarılı file bekçisi için transfer bombası patlıyor. İşte ayrıntılar...
11 Ekim 2019 Cuma 12:04
Güncelleme: 11.10.2019 12:07
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Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans sergileyen genç kaleci Altay Bayındır, Avrupa kulüplerinin radarında olduğu ortaya çıktı.
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Sezon başında Ankaragücü'nden transfer edilen 21 yaşındaki file bekçisi, kısa sürede güven verdi devraldığı kaleyi bir daha kaptırmadı.
Geçen sezon Bursaspor'dan transfer edilen Harun ile tatlı bir rekabet içerisinde olan Altay, bu formunu sürdürürse formayı kaptıracak gibi de görünmüyor.
Teknik heyetin de büyük güven duyduğu genç file bekçisi için şimdiden Avrupa'nın büyük kulüpleri devrede...
Genç kaleci sergilediği başarılı performansla adeta mest ederken scoutlar tarafından yakından takip edildiği belirtildi.