Fenerbahçe'de Max Kruse antrenmanda adeta çıldırdı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
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'de antrenmanda adeta çıldırdı!

Fenerbahçe'de Max Kruse antrenmanda adeta çıldırdı!

Bir türlü gol sevinci yaşayamayan , antrenmanlarda coştu. Alman yıldız, son iki idmanda oynanan çift kale maçlarda peş peşe fileleri havalandırdı.

'nin bu sezonki 10 numarası olan Kruse, arkadaşlarına yaptığı servisler ve 5 asistlik performansıyla göz doldurdu. Ancak Alman futbolcu, paslarındaki kaliteyi şutlarında yakalayamadı.



Tecrübeli oyuncunun ilk 7 haftadaki 23 şut denemesinden de gol çıkmadı. , bu şanssızlığını kırmak için kolları sıvadı. Alman yıldız idmanlarda bireysel olarak son vuruş ve şut çalışması yapıyor.



Kruse, bunun meyvelerini almaya da başladı. Başarılı oyuncu, antrenmanlarda oynanan çift kale maçlarda adeta çıldırdı ve gol şov yaptı. Tecrübeli yıldız, peş peşe ağları havalandırdı.

Kruse'nin bu performansı, 'ı fazlasıyla mutlu etti. Başarılı futbolcu, antrenmanlardaki formunu maçlara da taşımaya kararlı.


  1. 11.10.2019
  2. Güncelleme: 11.10.2019 12:25
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