Fenerbahçe'de Max Kruse antrenmanda adeta çıldırdı!
Bir türlü gol sevinci yaşayamayan Max Kruse, antrenmanlarda coştu. Alman yıldız, son iki idmanda oynanan çift kale maçlarda peş peşe fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe'nin bu sezonki 10 numarası olan Kruse, arkadaşlarına yaptığı servisler ve 5 asistlik performansıyla göz doldurdu. Ancak Alman futbolcu, paslarındaki kaliteyi şutlarında yakalayamadı.
Tecrübeli oyuncunun ilk 7 haftadaki 23 şut denemesinden de gol çıkmadı. Max Kruse, bu şanssızlığını kırmak için kolları sıvadı. Alman yıldız idmanlarda bireysel olarak son vuruş ve şut çalışması yapıyor.
Kruse, bunun meyvelerini almaya da başladı. Başarılı oyuncu, antrenmanlarda oynanan çift kale maçlarda adeta çıldırdı ve gol şov yaptı. Tecrübeli yıldız, peş peşe ağları havalandırdı.
Kruse'nin bu performansı, Ersun Yanal'ı fazlasıyla mutlu etti. Başarılı futbolcu, antrenmanlardaki formunu maçlara da taşımaya kararlı.
- 11.10.2019
- Güncelleme: 11.10.2019 12:25
- Değerini 7 kat arttırmıştı... Son dakika Altay Bayındır bombası! Fenerbahçe transfer haberleri
- Uğurcan Çakır'dan transfer kararı! Liverpool istiyordu
- Galatasaray milli yıldızı kadrosuna katmak istiyor
- Arsenal'de Mesut Özil'in yerine Türk yıldız düşünülüyor
- İşte Galatasaray'da 2020'nin ilk transferi!
-
‘Teröre boyun eğmeyeceğiz’
Toplam 1
Yorum
YAŞASIN TÜRKİYEM BİZ TÜRKİYE YİZ BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ. HER ŞEY VATAN İÇİN, HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN
-
Kapı ‘En iyi 60’ta!
Toplam 1
Yorum
BULUN SUAT,BÜLENT,TANJULARI KOYUN GS TAKIMINA NEDEN GS TAKIMININ İÇİNDE VE SAHADA DEĞİL BU PIRIL PIRIL GENÇ FUTBOLCULAR. NEDEN GS TAKIMINDA BİR TANE TÜRK OYNAMIYOR..
-
PFDK ceza yağdırdı! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Toplam 1
Yorum
GÖZÜNÜZ AYDIN OLSUN DESTEKÇİLER FB TFF Sİ VE BJK MHK Sİ ÇÖKERTTİ DÜNYA KULÜBÜ GS YI.BİTİRDİLER DÜNYA KULÜBÜNÜ. FUTBOLDA BİTTİ BU SAYEDE TÜRKİYE DE.
Fenerbahçe'de Max Kruse antrenmanda adeta çıldırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.