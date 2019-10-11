Yıldız isimden ayrılık kararı!

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetle milli araya giren Fenerbahçe'de, Denizlispor ile oynanacak kritik karşılaşmanın çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak tekrar çıkışa geçmek isterken, Fenerbahçeli milli yıldız ise flaş bir ayrılık kararı aldı.
11 Ekim 2019 Cuma 09:52
Güncelleme: 11.10.2019 10:20
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Sezona mutlak şampiyon parolasıyla başlayan Fenerbahçe, açılış maçında Gaziantep'i 5-0'la geçerek dikkatleri üzerine çekmişti.
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Ancak sonraki haftalarda işler pek de sarı-lacivertlilerin planladığı gibi gitmedi.
Özellikle Alanya'daki mağlubiyet Fenerbahçe'nin dengesini bozarken, Kadıköy'deki Antalya yenilgisi hesapları tam anlamıyla altüst etti.
Sakatlıklarla boğuşan sarı-lacivertlilerde birçok oyuncunun kendi mevkii dışında görev alması Ersun Yanal'ı zorlasa da en büyük problemin son vuruş olduğu ortaya çıktı.
Topa sahip olma, pas başarı oranı, şut ve gol beklentisi gibi önemli istatistiklerde ligin en iyisi olan Fenerbahçe, gol ve gole çevirme oranlarında ise hayal kırıklığı yaşadı.