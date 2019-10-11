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Kosova'da Vedat Muriç kararı!
Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı yıldız Vedat Muriç, hem sarı-lacivertli formayla hem de Kosova Milli Takımı formasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Muriç, ülkesinin İngiltere ile oynadığı karşılaşmada gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmişti. Kosova Milli Takımı'nda Muriç ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte ayrıntılar...
11 Ekim 2019 Cuma 08:44
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Kosova'nın en önemli yıldızlarından biri olarak görülen Muriç, ülkesinin Cebelitarık ile yapacağı hazırlık maçında ilk 11'e alınmadı.
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