Kosova'da Vedat Muriç kararı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
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Kosova'da Vedat Muriç kararı!

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı yıldız Vedat Muriç, hem sarı-lacivertli formayla hem de Kosova Milli Takımı formasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Muriç, ülkesinin İngiltere ile oynadığı karşılaşmada gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmişti. Kosova Milli Takımı'nda Muriç ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte ayrıntılar...
11 Ekim 2019 Cuma 08:44
Kosova'da Vedat Muriç kararı!

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Kosova'da Vedat Muriç kararı dikkat çekti.

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Kosova'da Vedat Muriç kararı!

Fenerbahçe'de sezona iyi başlayan ve Kosova Milli Takımı'nda da kendini gösteren Vedat Muriç, herkesi şaşırttı.

Kosova'da Vedat Muriç kararı!

Kosova'nın en önemli yıldızlarından biri olarak görülen Muriç, ülkesinin Cebelitarık ile yapacağı hazırlık maçında ilk 11'e alınmadı.

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Kosova'da Vedat Muriç kararı!

Teknik direktör Bernard Challandes, 25 yaşındaki golcüyü riske etmek istemedi.

Kosova'da Vedat Muriç kararı!

14 Ekim'de Euro 2020 eleme grubunda Karadağ ile kritik bir maça çıkacak Kosova'da Fenerbahçeli yıldızın dinlendirilmesi düşünüldü.

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