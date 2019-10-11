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Ve beklenen oldu! Mesut Özil kararını verdi! | Fenerbahçe haberi
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transferinde transfer gündemine gelen Mesut Özil ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli taraftarların kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız futbolcu transferi ile ilgili kararını verdi.
11 Ekim 2019 Cuma 07:53
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Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı günden güne alevleniyor.
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Yıldız futbolcu ile ilgili son yaşanan gelişme sarı-lacivertli taraftarları ayağa kaldıracak cinsten.
Mesut Özil geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak dönemin şartlarından dolayı transfer gerçekleşmemişti.
30 yaşındaki futbolcunun Türkiye'den ev alması olası bir transferin habercisi olarak gösterilmişti.
Fenerbahçe taraftarının da transferini heyecanla beklediği Mesut Özil transferi ile ilgili kararını verdi.