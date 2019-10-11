Ve beklenen oldu! Mesut Özil kararını verdi! | Fenerbahçe haberi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
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Haberler Galeri Ve beklenen oldu! Mesut Özil kararını verdi! | Fenerbahçe haberi

Ve beklenen oldu! Mesut Özil kararını verdi! | Fenerbahçe haberi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transferinde transfer gündemine gelen Mesut Özil ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli taraftarların kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız futbolcu transferi ile ilgili kararını verdi.
11 Ekim 2019 Cuma 07:53
Ve beklenen oldu! Mesut Özil kararını verdi! | Fenerbahçe haberi

Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı günden güne alevleniyor.

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Ve beklenen oldu! Mesut Özil kararını verdi! | Fenerbahçe haberi


Yıldız futbolcu ile ilgili son yaşanan gelişme sarı-lacivertli taraftarları ayağa kaldıracak cinsten.

Ve beklenen oldu! Mesut Özil kararını verdi! | Fenerbahçe haberi

Mesut Özil geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak dönemin şartlarından dolayı transfer gerçekleşmemişti.

Ve beklenen oldu! Mesut Özil kararını verdi! | Fenerbahçe haberi

30 yaşındaki futbolcunun Türkiye'den ev alması olası bir transferin habercisi olarak gösterilmişti.

Ve beklenen oldu! Mesut Özil kararını verdi! | Fenerbahçe haberi

Fenerbahçe taraftarının da transferini heyecanla beklediği Mesut Özil transferi ile ilgili kararını verdi.

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