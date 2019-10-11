Ve beklenen oldu! Mesut Özil kararını verdi! | Fenerbahçe haberi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transferinde transfer gündemine gelen Mesut Özil ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli taraftarların kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız futbolcu transferi ile ilgili kararını verdi.

11 Ekim 2019 Cuma 07:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





