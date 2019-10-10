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Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan flaş açıklamalar! 'İlk kez yaşadım'
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve büyük sükse yarattığı transferi Radamel Falcao, UEFA'ya önemli açıklamalarda bulundu. İşte Kolombiyalı golcünün açıklamalarından satır başları...
10 Ekim 2019 Perşembe 21:20
Güncelleme: 10.10.2019 21:38
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Radamel Falcao: Bence iyi bir oyuncunun golcü olabilmesi için belli bazı yeteneklere doğuştan sahip olması ama daha sonra bunların üzerinde çalışması lazım.
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Yıllar geçtikçe belli bir birikim oluşturur ve golcülük sanatında daha iyi olursunuz. Kesin olan bir şey var, çalışkan olmak ve çabalamak hayati önemdedir.
Tecrübe kazandıkça her şeyin enerji ve istek olmadığını anlıyorsunuz. Bir şekilde, bir pozisyonu öngörmeyi ve bunun için sabretmeyi öğreniyorsunuz.
O doğru anı beklemek ve nereye hücum edeceğini bilmek önemli. Zamanla belli hamlelerin nasl gelişeceğini kendiliğinden biliyorsunuz.
Bence ben bu yetenekle doğdum ve yıllar geçtikçe üzerinde çalışarak geliştirdim. Uzmanlık alanım haline geldi. Ama diğer her şey de böyle.