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10 Ekim 2019, Perşembe
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Belli oldu! Rodrigues ve Moses... | Fenerbahçe haberi

Fenerbahçe'de, Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız isimleri Garry Rodrigues ve Moses sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalmıştı. Milli aradan sonra Denizlispor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de iki yıldızın son durumu belli oldu.

10 Ekim 2019 Perşembe 20:15 Güncelleme: 10.10.2019 20:15
Belli oldu! Rodrigues ve Moses... | Fenerbahçe haberi

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ile Moses hareketliliği yaşanıyor.

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Belli oldu! Rodrigues ve Moses... | Fenerbahçe haberi

Ankaragücü maçında sakatlanan Rodrigues ile ilk hafta Gazişehir maçında sakatlanan Victor Moses bir süredir takımdan ayrı kaldı.

Belli oldu! Rodrigues ve Moses... | Fenerbahçe haberi

İki oyuncunun eksikliğini fazlasıyla hisseden sarı-lacivertliler beklemediği puan kayıpları yaşadı.

Belli oldu! Rodrigues ve Moses... | Fenerbahçe haberi

Rodrigues ve Moses'ın yokluğunda Fenerbahçe'de kanatlarda orta saha menşeli Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan görev yaptı.

Belli oldu! Rodrigues ve Moses... | Fenerbahçe haberi

Fenerbahçe Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ederken gözler iki yıldıza çevrilmişti.

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