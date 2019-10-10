Belli oldu! Rodrigues ve Moses... | Fenerbahçe haberi
Fenerbahçe'de, Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız isimleri Garry Rodrigues ve Moses sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalmıştı. Milli aradan sonra Denizlispor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de iki yıldızın son durumu belli oldu.
10 Ekim 2019 Perşembe 20:15
Güncelleme: 10.10.2019 20:15
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Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ile Moses hareketliliği yaşanıyor.
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Ankaragücü maçında sakatlanan Rodrigues ile ilk hafta Gazişehir maçında sakatlanan VictorMoses bir süredir takımdan ayrı kaldı.
İki oyuncunun eksikliğini fazlasıyla hisseden sarı-lacivertliler beklemediği puan kayıpları yaşadı.
Rodrigues ve Moses'ın yokluğunda Fenerbahçe'de kanatlarda orta saha menşeli Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan görev yaptı.
FenerbahçeDenizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ederken gözler iki yıldıza çevrilmişti.