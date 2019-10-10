Belli oldu! Rodrigues ve Moses... | Fenerbahçe haberi

Fenerbahçe'de, Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız isimleri Garry Rodrigues ve Moses sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalmıştı. Milli aradan sonra Denizlispor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de iki yıldızın son durumu belli oldu.