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Ferdi Kadıoğlu için Hollandalılar devrede! 'Oynatmıyorsanız...'
Fenerbahçe'nin büyük umutlar beslediği Ferdi Kadıoğlu, sezonun ilk iki maçının ardından adeta kayıplara karıştı... Genç oyuncunun yüksek potansiyeli ve oynadığı maçlardaki etkinliği gözlerden kaçmazken sarı lacivertlilerde süre alamaması sonrası Hollandalılar hareket geçti. İşte ayrıntılar...
10 Ekim 2019 Perşembe 16:29
Güncelleme: 10.10.2019 16:31
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Fenerbahçe'de sezona çok iyi başlayan Ferdi Kadıoğlu yine kayıplara karıştı.
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Gaziantep maçında attığı gol ve Başakşehir karşısında da son dakikada galibiyeti getiren gole yaptığı asistle alkış alan genç yıldız son 3 maçta kulübeden çıkamadı.
Hollanda U21 Milli Takımı'nda da bu durum yakından takip ediliyor. Hollanda U21 Teknik Direktörü Erwinvan de Looi, takımındaki tüm oyuncuların maç çizelgelerini topluyor.
Yetenek ve profesyonellik olarak Ferdi'yi çok beğenen de Looi, son 2 yılda Fenerbahçe'de sadece 5 resmi maça çıkabilen öğrencisi için endişe duyuyor.
Ligde bu sezon 4 maçta 87 dakika oynayabilen Ferdi'nin düzensiz bir maç temposu içinde sıkıntı çektiğini düşünen Hollandalı teknik adam, hem antrenman hem de maç kondisyonu açısından durumu dikkatlice izliyor.