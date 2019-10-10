Ersun Yanal'dan 7 haftalık Fenerbahçe raporu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ekim 2019, Perşembe
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Ersun Yanal'dan 7 haftalık Fenerbahçe raporu!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, yardımcılarıyla birlikte sarı-lacivertlilerin yedi haftalık raporunu hazırladı. Yanal ve ekibi milli arada bu eksikleri gidermeye çalışacak. İşte 7 maddede Fenerbahçe'nin yedi haftalık röntgeni...
10 Ekim 2019 Perşembe 16:08 Güncelleme: 10.10.2019 16:08
Ersun Yanal'dan 7 haftalık Fenerbahçe raporu!

Ersun Yanal ve yardımcıları ilk 7 haftanın röntgenini çekti. Takımın eksilerini ve artılarını masaya yatırdı.

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Ersun Yanal'dan 7 haftalık Fenerbahçe raporu!

Milli arada takımın eksikleri üzerinde durulacak. Doğru yapılanların daha iyi yapılması sağlanacak. Eksik olanlar üzerinde de durulması için özen gösterilecek.

Ersun Yanal'dan 7 haftalık Fenerbahçe raporu!

İşte Yanal ve yardımcılarına göre 7 haftalık Fenerbahçe röntgeni;

Ersun Yanal'dan 7 haftalık Fenerbahçe raporu!

PAS HATASI
Kısa paslarda yaşanan sorun ortadan kaldırılacak. Maç başına 63 kezle en fazla kısa pas hatası yapan takım.

Ersun Yanal'dan 7 haftalık Fenerbahçe raporu!

DRİPLİNG
Maç başına sadece 15 dripling deneniyor. Daha fazla denenecek. Trabzonspor'dan sonra en fazla başarılı dripling atan (11.3) takım.

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