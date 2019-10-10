Ersun Yanal'dan 7 haftalık Fenerbahçe raporu!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, yardımcılarıyla birlikte sarı-lacivertlilerin yedi haftalık raporunu hazırladı. Yanal ve ekibi milli arada bu eksikleri gidermeye çalışacak. İşte 7 maddede Fenerbahçe'nin yedi haftalık röntgeni...

10 Ekim 2019 Perşembe 16:08 Güncelleme: 10.10.2019 16:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





