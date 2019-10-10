Ersun Yanal'dan 7 haftalık Fenerbahçe raporu!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, yardımcılarıyla birlikte sarı-lacivertlilerin yedi haftalık raporunu hazırladı. Yanal ve ekibi milli arada bu eksikleri gidermeye çalışacak. İşte 7 maddede Fenerbahçe'nin yedi haftalık röntgeni...
10 Ekim 2019 Perşembe 16:08
Güncelleme: 10.10.2019 16:08
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Ersun Yanal ve yardımcıları ilk 7 haftanın röntgenini çekti. Takımın eksilerini ve artılarını masaya yatırdı.
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Milli arada takımın eksikleri üzerinde durulacak. Doğru yapılanların daha iyi yapılması sağlanacak. Eksik olanlar üzerinde de durulması için özen gösterilecek.
İşte Yanal ve yardımcılarına göre 7 haftalık Fenerbahçe röntgeni;
PAS HATASI Kısa paslarda yaşanan sorun ortadan kaldırılacak. Maç başına 63 kezle en fazla kısa pas hatası yapan takım.
DRİPLİNG Maç başına sadece 15 dripling deneniyor. Daha fazla denenecek. Trabzonspor'dan sonra en fazla başarılı dripling atan (11.3) takım.