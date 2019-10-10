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Futbolcuların piyasa değer kayıpları açıklandı! Süper Lig'de şok düşüş...
Transfermarkt.com.tr, gerçekleştirilen ara güncellemede Süper Lig'de tam 157 oyuncunun piyasa değerini güncelleyerek ara güncellemelerde rekor bir sayıya ulaştı. Değer kazananların başında Fenerbahçe'nin yeni transferleri Vedat Muriqi (2.5'ten 8 milyon euro'ya çıktı) ile Altay Bayındır (600 bin euro'dan 4 milyon euro'ya yükseldi) ve Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır (1.5'ten 6 milyon euro'ya çıktı) geliyor. En çok değer kaybı yaşayanlar ise büyük isimlere sahip olmalarına rağmen, kariyerleri düşüşte olan futbolcular oldu.
10 Ekim 2019 Perşembe 15:12
Güncelleme: 10.10.2019 15:24
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Peki, güncelleme sonrası kim ne kadar kayıp yaşadı? İşte Süper Lig'de piyasa değeri düşen 20 isim...
GALERİ DEVAM EDİYOR
JeanMichael Seri - Galatasaray - Piyasa değeri: 18 milyon euro - Düşüş: 7 milyon euro
StevenNzonzi - Galatasaray - Piyasa değeri: 19 milyon euro - Düşüş: 4 milyon euro
DanielSturridge - Trabzonspor - Piyasa değeri: 11 milyon euro - Düşüş: 4 milyon euro
LuizGustavo - Fenerbahçe - Piyasa değeri: 7.5 milyon euro - Düşüş: 2.5 milyon euro