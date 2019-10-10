Futbolcuların piyasa değer kayıpları açıklandı! Süper Lig'de şok düşüş...

Transfermarkt.com.tr, gerçekleştirilen ara güncellemede Süper Lig'de tam 157 oyuncunun piyasa değerini güncelleyerek ara güncellemelerde rekor bir sayıya ulaştı. Değer kazananların başında Fenerbahçe'nin yeni transferleri Vedat Muriqi (2.5'ten 8 milyon euro'ya çıktı) ile Altay Bayındır (600 bin euro'dan 4 milyon euro'ya yükseldi) ve Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır (1.5'ten 6 milyon euro'ya çıktı) geliyor. En çok değer kaybı yaşayanlar ise büyük isimlere sahip olmalarına rağmen, kariyerleri düşüşte olan futbolcular oldu.