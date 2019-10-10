Futbolcuların piyasa değer kayıpları açıklandı! Süper Lig'de şok düşüş... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Futbolcuların piyasa değer kayıpları açıklandı! Süper Lig'de şok düşüş...

Futbolcuların piyasa değer kayıpları açıklandı! Süper Lig'de şok düşüş...

Transfermarkt.com.tr, gerçekleştirilen ara güncellemede Süper Lig'de tam 157 oyuncunun piyasa değerini güncelleyerek ara güncellemelerde rekor bir sayıya ulaştı. Değer kazananların başında Fenerbahçe'nin yeni transferleri Vedat Muriqi (2.5'ten 8 milyon euro'ya çıktı) ile Altay Bayındır (600 bin euro'dan 4 milyon euro'ya yükseldi) ve Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır (1.5'ten 6 milyon euro'ya çıktı) geliyor. En çok değer kaybı yaşayanlar ise büyük isimlere sahip olmalarına rağmen, kariyerleri düşüşte olan futbolcular oldu.

10 Ekim 2019 Perşembe 15:12 Güncelleme: 10.10.2019 15:24
Futbolcuların piyasa değer kayıpları açıklandı! Süper Lig'de şok düşüş...

Peki, güncelleme sonrası kim ne kadar kayıp yaşadı? İşte Süper Lig'de piyasa değeri düşen 20 isim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Futbolcuların piyasa değer kayıpları açıklandı! Süper Lig'de şok düşüş...

Jean Michael Seri - Galatasaray - Piyasa değeri: 18 milyon euro - Düşüş: 7 milyon euro

Futbolcuların piyasa değer kayıpları açıklandı! Süper Lig'de şok düşüş...

Steven Nzonzi - Galatasaray - Piyasa değeri: 19 milyon euro - Düşüş: 4 milyon euro

Futbolcuların piyasa değer kayıpları açıklandı! Süper Lig'de şok düşüş...

Daniel Sturridge - Trabzonspor - Piyasa değeri: 11 milyon euro - Düşüş: 4 milyon euro

Futbolcuların piyasa değer kayıpları açıklandı! Süper Lig'de şok düşüş...

Luiz Gustavo - Fenerbahçe - Piyasa değeri: 7.5 milyon euro - Düşüş: 2.5 milyon euro

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN