Arsenal'den Mesut Özil açıklaması! Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Arsenal'den Mesut Özil açıklaması! Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri

Arsenal'den Mesut Özil açıklaması! Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri

Adı son günlerde Fenerbahçe ile de anılan Mesut Özil'de son durum ne? Mesut Özil, hocası Emery'le yaşadığı sorunların yanı sıra İngiltere'de çetelerle yaşadığı düşmanlık yüzünden zor günler geçiriyor... Kulübü Arsenal'de kadroya giremeyen Türk asıllı Alman yıldız için İngiliz kulübünden son dakika açıklaması geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

11 Ekim 2019 Cuma 15:09 Güncelleme: 11.10.2019 15:10
Arsenal'den Mesut Özil açıklaması! Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri

Ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Mesut Özil ile ilgili iddia üzerine iddialar gelmeye devam ederken Arsenal'den son dakika açıklaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arsenal'den Mesut Özil açıklaması! Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri

Bu iddialardan en yenisi ise gurbetçi oyuncunun 2017'de Londra'da 10 milyon dolar'a aldığı malikaneyi satışa çıkarması oldu.

Arsenal'den Mesut Özil açıklaması! Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri

Mesut'un 2 yıldır eşi Amine Gülşe ile yaşadığı malikaneyi Ocak ayında Londra'dan ayrılma kararı aldığı için satışa çıkardığı iddia edildi.

Arsenal'den Mesut Özil açıklaması! Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'ye adım adım geldiği konusu ayyuka çıkarken Arsenal cephesinden Mesut Özil hakkında bir açıklama geldi.eceği

Arsenal'den Mesut Özil açıklaması! Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri

Arsenal Futbol Direktörü Raul Sanllehi, Mesut Özil'in neden takımda oynayamadığını açıkladı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN