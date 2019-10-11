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Arsenal'den Mesut Özil açıklaması! Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri
Adı son günlerde Fenerbahçe ile de anılan Mesut Özil'de son durum ne? Mesut Özil, hocası Emery'le yaşadığı sorunların yanı sıra İngiltere'de çetelerle yaşadığı düşmanlık yüzünden zor günler geçiriyor... Kulübü Arsenal'de kadroya giremeyen Türk asıllı Alman yıldız için İngiliz kulübünden son dakika açıklaması geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
11 Ekim 2019 Cuma 15:09
Güncelleme: 11.10.2019 15:10
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Ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Mesut Özil ile ilgili iddia üzerine iddialar gelmeye devam ederken Arsenal'den son dakika açıklaması...
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Bu iddialardan en yenisi ise gurbetçi oyuncunun 2017'de Londra'da 10 milyon dolar'a aldığı malikaneyi satışa çıkarması oldu.
Mesut'un 2 yıldır eşi Amine Gülşe ile yaşadığı malikaneyi Ocak ayında Londra'dan ayrılma kararı aldığı için satışa çıkardığı iddia edildi.
Fenerbahçe'ye adım adım geldiği konusu ayyuka çıkarken Arsenal cephesinden Mesut Özil hakkında bir açıklama geldi.eceği
Arsenal Futbol Direktörü RaulSanllehi, Mesut Özil'in neden takımda oynayamadığını açıkladı.