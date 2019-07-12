Fenerbahçe'de Ozan Tufan şaşkınlığı
Fenerbahçe'de Ozan Tufan’ın antrenman performansı herkesi rahatlattı. Ersun Yanal’ın gözüne girmeye başlayan 24 yaşındaki yıldızın hazırlık maçlarındaki görüntüsünün bekleneceği ve transferde bu nedenle acele edilmeyeceği aktarıldı.
Fenerbahçe'de Ozan Tufan ismi öne çıkıyor. Ozan'ın Topuk Yaylası'ndaki performansı sayesinde orta saha transferi için acele edilmiyor. Mehmet Topal'ın ayrılığı sonrası sarı-lacivertliler bu bölge için çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.
Başta Ljubomir Fejsa olmak üzere Marsilya forması giyen Luiz Gustavo için de temaslar yapıldı. Bu iki isim dışında da alternatifler söz konusu olsa bile teknik direktör Ersun Yanal öncelikle Ozan Tufan'ın hazırlık maçlarındaki performansını görmek istiyor.
24 yaşındaki futbolcu ligin ikinci yarısında Alanyaspor'daki performansıyla milli takıma tekrar yükselmişti. İzinli olmasına rağmen ilk günden bu yana takımla beraber çalışan genç futbolcu hem kondisyon hem de taktik antrenmanlarda Yanal'ın gözüne girmeyi başardı.
İlk etapta Ozan'ı düşünmeyen deneyimli teknik adam, öğrencisinin olumlu performansı sonrası bekleme kararı aldı. Ozan Tufan, hazırlık maçlarında da idmandaki performansını gösterirse bu bölgeye transfer yapılmayabilir.
- 12.07.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
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austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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