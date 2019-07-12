Fenerbahçe'de Ozan Tufan şaşkınlığı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ismi öne çıkıyor. Ozan'ın Topuk Yaylası'ndaki performansı sayesinde orta saha transferi için acele edilmiyor. Mehmet Topal'ın ayrılığı sonrası sarı-lacivertliler bu bölge için çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

Başta Ljubomir Fejsa olmak üzere Marsilya forması giyen Luiz Gustavo için de temaslar yapıldı. Bu iki isim dışında da alternatifler söz konusu olsa bile teknik direktör Ersun Yanal öncelikle Ozan Tufan'ın hazırlık maçlarındaki performansını görmek istiyor.

24 yaşındaki futbolcu ligin ikinci yarısında Alanyaspor'daki performansıyla milli takıma tekrar yükselmişti. İzinli olmasına rağmen ilk günden bu yana takımla beraber çalışan genç futbolcu hem kondisyon hem de taktik antrenmanlarda Yanal'ın gözüne girmeyi başardı.

İlk etapta Ozan'ı düşünmeyen deneyimli teknik adam, öğrencisinin olumlu performansı sonrası bekleme kararı aldı. Ozan Tufan, hazırlık maçlarında da idmandaki performansını gösterirse bu bölgeye transfer yapılmayabilir.