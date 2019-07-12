Fenerbahçe'ye aynı takımdan iki oyuncu birden! İtalya'dan geliyorlar... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2019, Cuma
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Haberler Galeri Fenerbahçe'ye aynı takımdan iki oyuncu birden! İtalya'dan geliyorlar... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'ye aynı takımdan iki oyuncu birden! İtalya'dan geliyorlar... Son dakika transfer haberleri

Napoli Sportif Direktörü Giuntoli'nin Eljif Elmas için yapılan görüşmelerde sürpriz bir teklifi masaya getirdiği öğrenildi. Giuntoli'nin yeni sezonda düşünülmeyen iki ismi Fenerbahçe'ye kiralık olarak verebileceklerini ilettiği belirlendi. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

12 Temmuz 2019 Cuma 13:46 Güncelleme: 12.07.2019 13:51
Fenerbahçe'ye aynı takımdan iki oyuncu birden! İtalya'dan geliyorlar... Son dakika transfer haberleri

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine iki sürpriz isim girdi.

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Fenerbahçe'ye aynı takımdan iki oyuncu birden! İtalya'dan geliyorlar... Son dakika transfer haberleri

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Eljif Elmas'ı istediklerini doğrulamış ve transferi şu sözlerle açıklamıştı:

Fenerbahçe'ye aynı takımdan iki oyuncu birden! İtalya'dan geliyorlar... Son dakika transfer haberleri

"Orta sahada birçok yerde oynayabilecek çok yönlü bir oyuncu istiyoruz. Eljif Elmas'la ilgileniyoruz, bunu yalanlayamayız. Ancak bu transferden önce bazı isimleri elden çıkarmak zorundayız. Biz satış yaptığımız anda transfere başlayacağız"

Fenerbahçe'ye aynı takımdan iki oyuncu birden! İtalya'dan geliyorlar... Son dakika transfer haberleri

Napoli kulübünün sportif direktörü Giuntoli de Eljif Elmas için yapılan pazarlıklarda, kadroda düşünmediği iki oyuncuyu Sarı- Lacivertliler'e teklif ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye aynı takımdan iki oyuncu birden! İtalya'dan geliyorlar... Son dakika transfer haberleri

Teknik direktör Giuntoli'nin iki futbolcuyu kiralık olarak verebileceklerini ilettiği belirlendi.

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