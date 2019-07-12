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Fenerbahçe'ye aynı takımdan iki oyuncu birden! İtalya'dan geliyorlar... Son dakika transfer haberleri
Napoli Sportif Direktörü Giuntoli'nin Eljif Elmas için yapılan görüşmelerde sürpriz bir teklifi masaya getirdiği öğrenildi. Giuntoli'nin yeni sezonda düşünülmeyen iki ismi Fenerbahçe'ye kiralık olarak verebileceklerini ilettiği belirlendi. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...
12 Temmuz 2019 Cuma 13:46
Güncelleme: 12.07.2019 13:51
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Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine iki sürpriz isim girdi.
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Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Eljif Elmas'ı istediklerini doğrulamış ve transferi şu sözlerle açıklamıştı:
"Orta sahada birçok yerde oynayabilecek çok yönlü bir oyuncu istiyoruz. Eljif Elmas'la ilgileniyoruz, bunu yalanlayamayız. Ancak bu transferden önce bazı isimleri elden çıkarmak zorundayız. Biz satış yaptığımız anda transfere başlayacağız"
Napoli kulübünün sportif direktörü Giuntoli de Eljif Elmas için yapılan pazarlıklarda, kadroda düşünmediği iki oyuncuyu Sarı- Lacivertliler'e teklif ettiği öğrenildi.
Teknik direktör Giuntoli'nin iki futbolcuyu kiralık olarak verebileceklerini ilettiği belirlendi.