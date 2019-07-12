Fenerbahçe'ye aynı takımdan iki oyuncu birden! İtalya'dan geliyorlar... Son dakika transfer haberleri

"Orta sahada birçok yerde oynayabilecek çok yönlü bir oyuncu istiyoruz. Eljif Elmas'la ilgileniyoruz, bunu yalanlayamayız. Ancak bu transferden önce bazı isimleri elden çıkarmak zorundayız. Biz satış yaptığımız anda transfere başlayacağız"