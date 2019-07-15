Napoli Elmas’ı almaya geliyor
Napoli, Eljif Elmas transferini bu hafta resmiyete dökecek. LG dello Sport, sportif direktör Giuntoli'nin bugün ya da yarın İstanbul'a gideceğini yazdı. Detayları halledecek olan Giuntoli, Eljif'i alıp İtalya'ya götürecek.
Bonservis olarak 15 milyon euro+3 milyon euro bonus üzerinde anlaşıldığı ifade edildi. 5 yıllık imza atacak Eljif, Napoli'de yılda 1 milyon euro kazanacak.
- 15.7.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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