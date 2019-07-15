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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Elmas’ı almaya geliyor

Napoli Elmas’ı almaya geliyor

, Eljif Elmas transferini bu hafta resmiyete dökecek. dello Sport, sportif direktör 'nin bugün ya da yarın 'a gideceğini yazdı. Detayları halledecek olan Giuntoli, Eljif'i alıp 'ya götürecek.

Bonservis olarak 15 milyon euro+3 milyon euro bonus üzerinde anlaşıldığı ifade edildi. 5 yıllık imza atacak Eljif, 'de yılda 1 milyon euro kazanacak.

  1. 15.7.2019
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