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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Kulüp başkanları için 'nda

Kulüp başkanları 15 Temmuz için Atatürk Havalimanı'nda

destanının 3.yılında binlerce kişi 'na akın etti. Başkan 'ın konuşma yaptığı törende şehitler için dua edildi. Türk futbol kulüpleri de 15 Temmuz'a duyarsız kalmadı.

Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısı ile 'na adeta akın etti. Türk kulüplerinden Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkanı , Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Başkanı Mecnun Odyakmaz Ankaragücü Başkanı ve Başkanı Erol Bedir havalimanında 15 Temmuz destanına destek verdi.

  1. 15.07.2019
  2. Güncelleme: 15.07.2019 22:11
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