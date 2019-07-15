Kulüp başkanları 15 Temmuz için Atatürk Havalimanı'nda
15 Temmuz destanının 3.yılında binlerce kişi Atatürk Havalimanı'na akın etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı törende şehitler için dua edildi. Türk futbol kulüpleri de 15 Temmuz'a duyarsız kalmadı.
Türkiye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısı ile Atatürk Havalimanı'na adeta akın etti. Türk kulüplerinden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir havalimanında 15 Temmuz destanına destek verdi.
- 15.07.2019
- Güncelleme: 15.07.2019 22:11
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mehmet olmamış
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Kulüp başkanları 15 Temmuz için Atatürk Havalimanı'nda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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