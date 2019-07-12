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Galatasaraylı taraftarlardan Garry Rodrigues'e şok tepki
Fenerbahçe'nin transferi için İstanbul'a getirdiği yıldız futbolcu Garry Rodrigues eski takımı Galatasaray taraftarlarından büyük tepki çekti. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun sosyal medya hesaplarını takipten çıkarken sürpriz bir gelişme yaşandı.
12 Temmuz 2019 Cuma 15:34
Güncelleme: 12.07.2019 15:34
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Galatasaray'la geçirdiği başarılı sezonun ardından Al Ittihad'ın yolunu tutan Garry Rodrigues, Türkiye'ye döndü.
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Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı Yeşil Burun Adalı futbolcu, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmişti.
Yıldız oyuncunun ezeli rakiplerine transfer olmasına kızan sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada harekete geçti.
Önce Rodrigues'in Instagram hesapbını takipten çıkan Galatasaraylı taraftarlar daha sonra ise bu hesabı şikayet etti.
Oyuncunun Instagram profilinin ise bir süre önce kapandığı görüldü.
Bu olayın sarı-kırmızılı taraftarların şikayetleri ile mi olduğu yoksa oyuncunun hesabını kendisinin mi kapattığı henüz bilinmiyor.