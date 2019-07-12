Galatasaraylı taraftarlardan Garry Rodrigues'e şok tepki - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2019, Cuma
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Galatasaraylı taraftarlardan Garry Rodrigues'e şok tepki

Fenerbahçe'nin transferi için İstanbul'a getirdiği yıldız futbolcu Garry Rodrigues eski takımı Galatasaray taraftarlarından büyük tepki çekti. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun sosyal medya hesaplarını takipten çıkarken sürpriz bir gelişme yaşandı.
12 Temmuz 2019 Cuma 15:34 Güncelleme: 12.07.2019 15:34
Galatasaraylı taraftarlardan Garry Rodrigues'e şok tepki

Galatasaray'la geçirdiği başarılı sezonun ardından Al Ittihad'ın yolunu tutan Garry Rodrigues, Türkiye'ye döndü.

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Galatasaraylı taraftarlardan Garry Rodrigues'e şok tepki

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı Yeşil Burun Adalı futbolcu, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmişti.

Galatasaraylı taraftarlardan Garry Rodrigues'e şok tepki

Yıldız oyuncunun ezeli rakiplerine transfer olmasına kızan sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada harekete geçti.

Galatasaraylı taraftarlardan Garry Rodrigues'e şok tepki

Önce Rodrigues'in Instagram hesapbını takipten çıkan Galatasaraylı taraftarlar daha sonra ise bu hesabı şikayet etti.

Galatasaraylı taraftarlardan Garry Rodrigues'e şok tepki

Oyuncunun Instagram profilinin ise bir süre önce kapandığı görüldü.

Galatasaraylı taraftarlardan Garry Rodrigues'e şok tepki

Bu olayın sarı-kırmızılı taraftarların şikayetleri ile mi olduğu yoksa oyuncunun hesabını kendisinin mi kapattığı henüz bilinmiyor.

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