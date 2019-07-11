Koscielny Arsenal'in kampına katılmadı
Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Fransız stoper Laurent Koscielny, skandal bir kararla gündeme geldi. Tecrübeli futbolcu Arsenal'in ABD kampına katılmayı reddetti.
İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Fransız stoper Laurent Koscielny, takımının ABD'deki kampına katılmadı.
Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun açık talimatlara rağmen ABD kampına katılmayı reddetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğrandığı belirtildi. Meselenin çözülmesinin umulduğu ve şu aşamada başka yorum yapılmayacağı ifade edildi.
RENNES'E YAKIN
Fransa Milli Takımı formasını 51 kez giyen Koscielny'nin, aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu bazı kulüplerle görüştüğüne dair iddialar bulunuyor. Bunlardan en ciddi olanı ise Yahoo Sport'un iddiasına göre Rennes Kulübü. Oyuncunun ülkesine dönmesinin an meselesi olduğu ifade edildi.
Koscielny'nin, 2010 yazından beri oynadığı Arsenal ile sözleşmesi 2019-20 sezonu sonunda bitecek.
- 11.07.2019
- Güncelleme: 11.07.2019 15:39
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