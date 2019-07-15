Frey Rizespor’da
Kruse, Veda Muriç ve Allahyar transferlerinin ardından gözden çıkarılan Michael Frey, Çaykur Rizespor'a kiralandı. Frey'in maaşının bir kısmını Fenerbahçe karşılayacak. Kiralama süresi 1+1 yıl olacak. 24 yaşındaki İsviçreli forvet, sarı-lacivertli takımda geçen sezon 5 gol atmıştı.
Kruse, Veda Muriç ve Allahyar transferlerinin ardından gözden çıkarılan Michael Frey, Çaykur Rizespor'a kiralandı. Frey'in maaşının bir kısmını Fenerbahçe karşılayacak. Kiralama süresi 1+1 yıl olacak. 24 yaşındaki İsviçreli forvet, sarı-lacivertli takımda geçen sezon 5 gol atmıştı.
- 15.7.2019
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Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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