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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Frey Rizespor’da

Frey Rizespor’da

Kruse, ve Allahyar transferlerinin ardından gözden çıkarılan , 'a kiralandı. Frey'in maaşının bir kısmını karşılayacak. Kiralama süresi 1+1 yıl olacak. 24 yaşındaki İsviçreli forvet, sarı-lacivertli takımda geçen sezon 5 gol atmıştı.

Kruse, ve Allahyar transferlerinin ardından gözden çıkarılan , 'a kiralandı. Frey'in maaşının bir kısmını karşılayacak. Kiralama süresi 1+1 yıl olacak. 24 yaşındaki İsviçreli forvet, sarı-lacivertli takımda geçen sezon 5 gol atmıştı.

  1. 15.7.2019
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