Fenerbahçe son dakika haberi: Comolli'nin Fransa operasyonu! Yıldız futbolcu ikna oldu

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Transfer çalışmalarında geçtiğimiz sezonun aksine teknik direktörün daha fazla söz sahibi olduğu sarı-lacivertlilerde listedeki isimleri takıma kazandırma işi Damien Comolli de bulunuyor. Fransız futbol adamı, Ersun Yanal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği oyuncu için Fransa'ya gitmişti. Burada transfer operasyonunu gerçekleştiren Comolli yıldız ismi Fenerbahçe'ye transferi konusunda ikna etti. İşte transferin detayları...

14 Temmuz 2019 Pazar 22:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





