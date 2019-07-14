Fenerbahçe son dakika haberi: Comolli'nin Fransa operasyonu! Yıldız futbolcu ikna oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe son dakika haberi: Comolli'nin Fransa operasyonu! Yıldız futbolcu ikna oldu

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Transfer çalışmalarında geçtiğimiz sezonun aksine teknik direktörün daha fazla söz sahibi olduğu sarı-lacivertlilerde listedeki isimleri takıma kazandırma işi Damien Comolli de bulunuyor. Fransız futbol adamı, Ersun Yanal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği oyuncu için Fransa'ya gitmişti. Burada transfer operasyonunu gerçekleştiren Comolli yıldız ismi Fenerbahçe'ye transferi konusunda ikna etti. İşte transferin detayları...
14 Temmuz 2019 Pazar 22:29
Fenerbahçe son dakika haberi: Comolli'nin Fransa operasyonu! Yıldız futbolcu ikna oldu

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşanıyor.

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Fenerbahçe son dakika haberi: Comolli'nin Fransa operasyonu! Yıldız futbolcu ikna oldu

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun çaba sarfeden sarı-lacivertli kurmaylar bir transferin daha sonuna geldi.

Fenerbahçe son dakika haberi: Comolli'nin Fransa operasyonu! Yıldız futbolcu ikna oldu

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını teknik direktör Ersun Yanal ve Damien Comolli birlikte yönetiyor.

Fenerbahçe son dakika haberi: Comolli'nin Fransa operasyonu! Yıldız futbolcu ikna oldu

Ersun Yanal'ın hedefindeki oyuncuları bitirme görevini Fransız sportif direktör üstlenmiş durumda.

Fenerbahçe son dakika haberi: Comolli'nin Fransa operasyonu! Yıldız futbolcu ikna oldu

Bu bağlamda yıldız futbolcu için Fransa'ya giden Damien Comolli oyuncuyu takıma kazandırmak için tüm şartları zorluyor.

İşte transfer operasyonunun detayları...

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