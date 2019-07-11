Fenerbahçe'nin istediği transferi Galatasaray bitirdi! Son dakika transfer haberleri... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin istediği transferi Galatasaray bitirdi! Son dakika transfer haberleri...

Fenerbahçe'nin istediği transferi Galatasaray bitirdi! Son dakika transfer haberleri...

Transferde sıcak saatler... Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'nin istediği ismi Galatasaray ikna etti. Emre Akbaba'nın sakatlığı sonrası orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılılardan süper transfer hamlesi! Aslan transferi bitirirse Fenerbahçe'den Vedat Muriç'in rövanşını almış olacak. İşte ayrıntılar...

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:47 Güncelleme: 11.07.2019 16:52
Fenerbahçe'nin istediği transferi Galatasaray bitirdi! Son dakika transfer haberleri...

Fenerbahçe'nin de istediği ismin transferinde söz alan Galatasaray'da Terim ile oyuncu da bir görüşme yaptı.

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Fenerbahçe'nin istediği transferi Galatasaray bitirdi! Son dakika transfer haberleri...

Transfer çalışmaları devam eden Galatasaray'da hedef bu kez farklı.

Fenerbahçe'nin istediği transferi Galatasaray bitirdi! Son dakika transfer haberleri...

İşte Galatasaray için Fenerbahçe'den alınacak Muriç rövanşının detayları:

Fenerbahçe'nin istediği transferi Galatasaray bitirdi! Son dakika transfer haberleri...

Sarı-Kırmızılılar, Yunus Mallı transferinde oyuncunun da yardımıyla Fenerbahçe'yi çalımladı.

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Fenerbahçe'nin istediği transferi Galatasaray bitirdi! Son dakika transfer haberleri...

Wolfsburg'a 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan Aslan, gurbetçi oyuncunun transferini teknik direktör Fatih Terim ile bitirdi.

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