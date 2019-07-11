HaberlerGaleriFenerbahçe'nin istediği transferi Galatasaray bitirdi! Son dakika transfer haberleri...
Fenerbahçe'nin istediği transferi Galatasaray bitirdi! Son dakika transfer haberleri...
Transferde sıcak saatler... Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'nin istediği ismi Galatasaray ikna etti. Emre Akbaba'nın sakatlığı sonrası orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılılardan süper transfer hamlesi! Aslan transferi bitirirse Fenerbahçe'den Vedat Muriç'in rövanşını almış olacak. İşte ayrıntılar...
11 Temmuz 2019 Perşembe 16:47
Güncelleme: 11.07.2019 16:52
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'nin de istediği ismin transferinde söz alan Galatasaray'da Terim ile oyuncu da bir görüşme yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer çalışmaları devam eden Galatasaray'da hedef bu kez farklı.
İşte Galatasaray için Fenerbahçe'den alınacak Muriç rövanşının detayları:
Sarı-Kırmızılılar, Yunus Mallı transferinde oyuncunun da yardımıyla Fenerbahçe'yi çalımladı.