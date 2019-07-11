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Fenerbahçe'den tarihi transfer kararı! Menajer yasağı geldi
Transfer dönemimin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de tarihi bir karar alındı. Yönetimin verdiği karar doğrultusunda hareket edecek olan sarı lacivertlilerde radikal bir adıma imza atıldı. Transferle ayrılık konusunu masaya yatıran Kanarya'da kurmayların attığı bu adımın ayrıntıları ve son dakika Fenerbahçe gelişmesi haberimizde...
11 Temmuz 2019 Perşembe 12:40
Güncelleme: 11.07.2019 12:47
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Fenerbahçe'de tarihi adımlar atılmaya devam ediyor...
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Sarı lacivertlilerde yönetimden flaş bir karar geldi. O karar ve yaşanan diyalog şöyle;
Merih Demiral'ı Avrupa'ya götüren menajerin Kanarya'nın genç yeteneğine kanca atması sonrası yönetim küplere bindi.
Bunu öğrenen yönetim sazı eline aldı ve bir telefon görüşmesi yaptı.
Bu arada o menajerin, Merih'in Sassuolo'ya transferini sağlayan Cenk Melih Yazıcı olduğu öğrenildi.