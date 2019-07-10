Mehmet Yiğiner: Altay'ı hem Galatasaray hem Beşiktaş istedi
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığını duyurduğu kaleci Altay Bayındır'ı, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da istediğini açıkladı.
Ankaragücü Beştepe Tesisleri'nde MKE Ankaragücü'nün gündemine dair konuşan Başkan Mehmet Yiğiner, Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır ile ilgili çarpıcı açıklamalara imzasını attı.
"ALTAY BAYINDIR İÇİN 3 MİLYON EURO İSTEDİK"
Altay Bayındır transferinden elde edilen 1.5 milyon Euro'nun iyi bir para olduğunu söyleyen Başkan Mehmet Yiğiner, şunları dile getirdi:
"Biz Altay'ı amatör kulüpten aldık. Yetiştirdik, çalıştırdık. Kendi dönemimizde aldık. Kendi dönemimizde sattık ve kulübe 1.5 Milyon Euro para kazandırmış olduk. Demek ki alt yapıdan çıkıyor. Bundan sonrada çıkacak. Altay Bayındır için 3 Milyon Euro istedik. Diğer takımlar da istedi; Galatasaray, Beşiktaş ama 1.5 milyon Euro'ya çıkan Fenerbahçe oldu. Altay, 'Başkanım siz anlaşın, kulübüm kazansın sonrasında biz anlaşırız' dedi. Altay o anlamda çok fedakar davrandı."
"SÖZLEŞMESİ DEVAM FUTBOLCULARIN BİR YERE GİTME ŞANSI YOK"
Son dönemde sözleşmeli oyuncuları Michal Pazdan, Dever Orgill ve Hector Canteros hakkında ortaya atılan transfer haberlerinin kasti olarak yapıldığını düşündüğünü dile getiren Yiğiner, şöyle konuştu:
"Bu şekilde bizleri yıpratıp kulübü ele geçirme planları bunlar. Bunlarının hepsinin üstesinden geliriz. 2-3 güne kadar futbolcularımız gelmeye başlar. Ante Kulusic kampta, antrenmandaydı. Günlerce Gençlerbirliği'ne gitti diye haber yaptılar. Yarın Pazdan gelir. Diğer gün kalan futbolcular gelir. Çünkü bunlar kupa finallerinde oynadıkları için, 'Ailemize zaman ayıramadık. Kendimiz de dinlenemedik' diyerek bizden izin istediler. Biz de izin verdik, ileride sıkıntı yaşanmaması için aileyi görmek adına gidip gelme anlamında. Kimsenin bir yere gitmişliği yok. Onlar kendi futbolcularımız. Sözleşmesi devam eden futbolcuların bir yere gitme şansı zaten yok. Mantıklı da değil. Biz bu futbolcuların alacaklarını yatırdığımız sürece hiç kimse bir yere gidemez."
- 10.07.2019
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Toplam 2
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nafi ünal bir beşiktaşlı olarak yönetime güveniyorum. Nasıl uygun olacaksa öyle yaparlar. iyi çalışmalar.
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Toplam 1
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şemsettin Her Zaman Her Yerde En BÜYÜK FENERBAHÇE
Mehmet Yiğiner: Altay'ı hem Galatasaray hem Beşiktaş istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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