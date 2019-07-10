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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Soldado Granada ile anlaştı

Soldado Granada ile anlaştı

ile sözleşmesini feshettikten sonra 'dan birkaç kulüple transfer görüşmesi yapan İspanyol forvet 'nun yeni adresi belli oldu. Yıldız futbolcunun Granada ile yüzde 95 anlaşma sağladığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Sarı-lacivertli takımla sözleşmesini feshettikten sonra yeni takımı merakla beklenen kararını verdi.

Tecrübeli futbolcu daha önce Levante ile anlaşma aşamasına gelmişti ancak Marca'da yer alan habere göre bir diğer İspanyol ekibi Granada ile yüzde 95 anlaşmaya vardı. İspanyol golcünün Granada'da ev baktığı da gelen bilgiler arasında.

34 yaşındaki oyuncunun kulüple sözleşmenin süresi üzerine görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

  1. 10.07.2019
  2. Güncelleme: 10.07.2019 10:25
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