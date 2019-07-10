Soldado Granada ile anlaştı

Sarı-lacivertli takımla sözleşmesini feshettikten sonra yeni takımı merakla beklenen Roberto Soldado kararını verdi.

Tecrübeli futbolcu daha önce Levante ile anlaşma aşamasına gelmişti ancak Marca'da yer alan habere göre bir diğer İspanyol ekibi Granada ile yüzde 95 anlaşmaya vardı. İspanyol golcünün Granada'da ev baktığı da gelen bilgiler arasında.

34 yaşındaki oyuncunun kulüple sözleşmenin süresi üzerine görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.