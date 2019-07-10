Fenerbahçe'de transfer beklenirken 7 ayrılık!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Kolarov, Garry Rodrigues, Fejsa, Kjaer ve Konoplyanka transferleri bekleniyor. Bu transferleri gerçekleştirebilmek için oyuncu satmak zorunda olan sarı-lacivertliler, tam yedi ismi gözden çıkardı...
10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:20
Güncelleme: 10.07.2019 10:20
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, yeni yıldızları transfer etmek isterken bir yandan UEFA'nın FFP kuralları nedeniyle de satmak zorunda.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin yüksek bonservis için gözden çıkardığı 7 isim şöyle;
ELJIF ELMAS
Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, 15-20 milyon euro aralığında bir değere sahip ve bu fiyatı veren alıcılar mevcut.
Sarı lacivertli kulübün yöneticileri, en yüksek fiyatı bulana kadar Eljif Elmas konusunda herhangi bir teklifi kabul etmeyecek ancak sürekli pazarlıklarını sürdürecektir.
Eljif Elmas'ın tek başına satışı bile Fenerbahçe'yi transferde ve FFP'de bir süre rahatlatacaktır.