Fenerbahçe'de transfer beklenirken 7 ayrılık!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Kolarov, Garry Rodrigues, Fejsa, Kjaer ve Konoplyanka transferleri bekleniyor. Bu transferleri gerçekleştirebilmek için oyuncu satmak zorunda olan sarı-lacivertliler, tam yedi ismi gözden çıkardı...

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:20 Güncelleme: 10.07.2019 10:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





