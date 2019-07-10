Fenerbahçe'de transfer beklenirken 7 ayrılık! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de transfer beklenirken 7 ayrılık!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Kolarov, Garry Rodrigues, Fejsa, Kjaer ve Konoplyanka transferleri bekleniyor. Bu transferleri gerçekleştirebilmek için oyuncu satmak zorunda olan sarı-lacivertliler, tam yedi ismi gözden çıkardı...
10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:20 Güncelleme: 10.07.2019 10:20
Fenerbahçe'de transfer beklenirken 7 ayrılık!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, yeni yıldızları transfer etmek isterken bir yandan UEFA'nın FFP kuralları nedeniyle de satmak zorunda.

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Fenerbahçe'de transfer beklenirken 7 ayrılık!

Fenerbahçe'nin yüksek bonservis için gözden çıkardığı 7 isim şöyle;

Fenerbahçe'de transfer beklenirken 7 ayrılık!

ELJIF ELMAS
Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, 15-20 milyon euro aralığında bir değere sahip ve bu fiyatı veren alıcılar mevcut.

Fenerbahçe'de transfer beklenirken 7 ayrılık!

Sarı lacivertli kulübün yöneticileri, en yüksek fiyatı bulana kadar Eljif Elmas konusunda herhangi bir teklifi kabul etmeyecek ancak sürekli pazarlıklarını sürdürecektir.

Fenerbahçe'de transfer beklenirken 7 ayrılık!

Eljif Elmas'ın tek başına satışı bile Fenerbahçe'yi transferde ve FFP'de bir süre rahatlatacaktır.

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