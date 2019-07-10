Daha bu yarısıymış... Fenerbahçe'de transfer şov devam! İşte gelmesi beklenenler - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Daha bu yarısıymış... Fenerbahçe'de transfer şov devam! İşte gelmesi beklenenler

Fenerbahçe Yönetimi, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın istediği oyuncuların henüz yarısını getirmiş... Sarı-Lacivertliler, 'atan ve tutan' kısmını, kampa yetiştirmeyi başardı. Golcü Vedat Muriç ve genç kaleci Altay Bayındır'ın transferi, taraftara da umut verdi. Orta saha için 1 yıllık sözleşme imzalanan Emre Belözoğlu ve Allahyar ile daha önceden anlaşma sağlanmıştı. Emre de Yanal'ın olmazsa olmazlarından... Odaklarımız, şimdi diğer isimlerde... İşte detaylar ve sıradaki bombalar...

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:40 Güncelleme: 10.07.2019 09:55
Daha bu yarısıymış... Fenerbahçe'de transfer şov devam! İşte gelmesi beklenenler

Ersun Yanal'ın listesindeki gözdeleri bir bir gelmeye başladı. O gözdelerden Kruse, Muriç, Altay geldi.

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Daha bu yarısıymış... Fenerbahçe'de transfer şov devam! İşte gelmesi beklenenler

İşte beklenen diğer futbolcular ve 2020 Fenerbahçe modeli...

Daha bu yarısıymış... Fenerbahçe'de transfer şov devam! İşte gelmesi beklenenler

İlk olarak Başakşehir'den de beklenen 3 isim var...

Daha bu yarısıymış... Fenerbahçe'de transfer şov devam! İşte gelmesi beklenenler

İrfan Can Kahveci, Mert Günok ve Mahmut Tekdemir popülaritesini kaybetse de hala listede.

Daha bu yarısıymış... Fenerbahçe'de transfer şov devam! İşte gelmesi beklenenler

Mert Günok'un gelmesi halinde, Volkan Demirel'le yola devam edilmeyecek.

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