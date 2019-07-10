Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olabilmek için kadro çalışmalarına devam ediyor. Yıldız futbolcuları kadrosuna katan sarı-lacivertliler transferde hiç duracakmış gibi gözükmüyor. Kadroya bir golcü futbolcu daha almak için çalışmalarını sürdüren Kanarya'da sürpriz bir isme teklif götürüldü. İşte ayrıntılar...
10 Temmuz 2019 Çarşamba 08:40
Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı!

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmekte kararlı olan Fenerbahçe transferde kendisiyle yarışıyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı!

Şu ana kadar kadrosuna altı takviye yapan sarı-lacivertliler; Kolarov, Rodrigues, Konoplyanka gibi isimler için girişimlerini sürdürürken, teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda bir golcü için daha gaz basıldı.

Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı!

Max Kruse, Vedat Muriç ve Allahyar Sayyadmanesh transferlerine rağmen, Fenerbahçe bir yıldız için daha girişimlerini artırdı.

Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı!

Fenerbahçe Marsilya'da forma giyen Kamerunlu golcü için harekete geçti.

Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Sportif direktör Damien Comolli, Fransız ekibiyle görüşerek 25 yaşındaki N'Jie için teklif sundu.

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