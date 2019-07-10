Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olabilmek için kadro çalışmalarına devam ediyor. Yıldız futbolcuları kadrosuna katan sarı-lacivertliler transferde hiç duracakmış gibi gözükmüyor. Kadroya bir golcü futbolcu daha almak için çalışmalarını sürdüren Kanarya'da sürpriz bir isme teklif götürüldü. İşte ayrıntılar...

10 Temmuz 2019 Çarşamba 08:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





