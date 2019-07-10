Monchi ikna oldu! Fenerbahçe bombayı patlatıyor

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertliler, transferde durmuyor. Max Kruse ile sezonun ilk bombasını patlatan Fenerbahçeli kurmaylar taraftarı ayağa kaldıracak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

10 Temmuz 2019 Çarşamba 07:49 Güncelleme: 10.07.2019 07:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





