Monchi ikna oldu! Fenerbahçe bombayı patlatıyor

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertliler, transferde durmuyor. Max Kruse ile sezonun ilk bombasını patlatan Fenerbahçeli kurmaylar taraftarı ayağa kaldıracak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
10 Temmuz 2019 Çarşamba 07:49
Güncelleme: 10.07.2019 07:49
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen sarı-lacivertliler transferde kolları sıvadı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda devam eden transfer çalışmalarında yıldız ismin transferi artık çok yakın.
Kabus gibi geçen sezonun ardından 'rüya takımı' kurmak isteyen başkan Ali Koç ve kurmayları hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor.
Fenerbahçe'nin değerini anlayamayan oyunculardan kurtulan sarı-lacivertliler şimdi kulübü ve ligi bilen Simon Kjaer'in peşinde.