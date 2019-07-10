Monchi ikna oldu! Fenerbahçe bombayı patlatıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Monchi ikna oldu! Fenerbahçe bombayı patlatıyor

Monchi ikna oldu! Fenerbahçe bombayı patlatıyor

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertliler, transferde durmuyor. Max Kruse ile sezonun ilk bombasını patlatan Fenerbahçeli kurmaylar taraftarı ayağa kaldıracak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
10 Temmuz 2019 Çarşamba 07:49 Güncelleme: 10.07.2019 07:49
Monchi ikna oldu! Fenerbahçe bombayı patlatıyor

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Monchi ikna oldu! Fenerbahçe bombayı patlatıyor

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen sarı-lacivertliler transferde kolları sıvadı.

Monchi ikna oldu! Fenerbahçe bombayı patlatıyor

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda devam eden transfer çalışmalarında yıldız ismin transferi artık çok yakın.

Monchi ikna oldu! Fenerbahçe bombayı patlatıyor

Kabus gibi geçen sezonun ardından 'rüya takımı' kurmak isteyen başkan Ali Koç ve kurmayları hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor.

Monchi ikna oldu! Fenerbahçe bombayı patlatıyor

Fenerbahçe'nin değerini anlayamayan oyunculardan kurtulan sarı-lacivertliler şimdi kulübü ve ligi bilen Simon Kjaer'in peşinde.

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