Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinde sona geldi

Spot Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcuyu 3.5 milyon Euro + Alper Potuk ve Yasir Subaşı transferiyle bitiriyor. İşte detaylar...

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





