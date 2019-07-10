Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinde sona geldi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinde sona geldi

Spot Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcuyu 3.5 milyon Euro + Alper Potuk ve Yasir Subaşı transferiyle bitiriyor. İşte detaylar...
10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:34
Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinde sona geldi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi Fenerbahçe transferde gaza bastı.

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Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinde sona geldi

Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, transferde bir bombaya daha imza atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinde sona geldi

Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcunun kulübüyle anlaşma sağladı.

Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinde sona geldi

Kadrosuna birçok yıldızı katan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinde sona geldi

Transferde bombaları üst üste patlatan Fenerbahçe, Deniz Türüç'ün işini de bitiriyor.

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