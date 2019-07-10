Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinde sona geldi
Spot Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcuyu 3.5 milyon Euro + Alper Potuk ve Yasir Subaşı transferiyle bitiriyor. İşte detaylar...
10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:34
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Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi Fenerbahçe transferde gaza bastı.
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Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, transferde bir bombaya daha imza atmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcunun kulübüyle anlaşma sağladı.
Kadrosuna birçok yıldızı katan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...
Transferde bombaları üst üste patlatan Fenerbahçe, Deniz Türüç'ün işini de bitiriyor.