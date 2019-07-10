Eljif Elmas uçak biletini paylaştı! Adım Adım Napoli... Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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uçak biletini paylaştı! Adım Adım ... Son dakika haberleri

Eljif Elmas uçak biletini paylaştı! Adım Adım Napoli... Son dakika haberleri

Transferde son dakika gelişmesi... 'nin genç futbolcusu 'ın 'ye transferi için artık son dönemece girildi. İtalyan basını, Eljif'in Napoli adına sağlık kontrolünden geçeceğini vurgularken, genç futbolcu ülkesinden 'a dönüş yolunda...

Geride kalan sezonun tamamında süre alamasa da, yetenekleri, gençliği ve mücadeleci yapısıyla gözdeleri arasına giren 'ın rotası 'ya döndü.

'ye Eljif Elmas için ilk olarak 12 milyon Euro önerdi. Sarı lacivertliler ise 20 milyon Euro talebinde bulundu. Bunun üzerine İtalyan ekibi 15 milyon Euro+3 milyon Euro bonus önerdi. Böylelikle transfer teklifi 18 milyon Euro'yu buldu.

İki kulübün transfer, oyuncunun ise sözleşme şartları için görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi. İtalyan basını, Eljif'in sağlık kontrollerinden geçmek için İtalya'ya gideceğini duyururken, transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

ELJIF İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Öte yandan Eljif Elmas, bu sabah yaptığı paylaşımla 'a dönüş yaptığını duyurdu. Eljif, Skopje-İstanbul biletini Instagram hesabından paylaştı.

İtalya'dan Eljif Elmas iddiası

  1. 10.07.2019
  2. Güncelleme: 10.07.2019 10:51
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