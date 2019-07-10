Eljif Elmas uçak biletini paylaştı! Adım Adım Napoli... Son dakika haberleri

Geride kalan sezonun tamamında süre alamasa da, yetenekleri, gençliği ve mücadeleci yapısıyla transfer gözdeleri arasına giren Eljif Elmas'ın rotası İtalya'ya döndü.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için Napoli ilk olarak 12 milyon Euro önerdi. Sarı lacivertliler ise 20 milyon Euro talebinde bulundu. Bunun üzerine İtalyan ekibi 15 milyon Euro+3 milyon Euro bonus önerdi. Böylelikle transfer teklifi 18 milyon Euro'yu buldu.

İki kulübün transfer, oyuncunun ise sözleşme şartları için görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi. İtalyan basını, Eljif'in sağlık kontrollerinden geçmek için İtalya'ya gideceğini duyururken, transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

ELJIF İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Öte yandan Eljif Elmas, bu sabah yaptığı paylaşımla İstanbul'a dönüş yaptığını duyurdu. Eljif, Skopje-İstanbul biletini Instagram hesabından paylaştı.